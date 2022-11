আজিৰ এই বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ বুধবাৰেই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে মিজোৰাম চৰকাৰৰ দুগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী ক্ৰমে লালাচামলিয়ানা আৰু লালাৰুৱাটকিম ৷ উল্লেখ্য যে মিজোৰামৰ এই দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীৰ সৈতে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত আজি বিয়লি আলোচনাত বহিব মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৷

আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Assam Government cabinet meeting)। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল যোগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ অৱগত কৰে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Assam Govt new cabinet decisions)।

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো আজি উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস (National press day)৷ চৰকাৰেও সংবাদকৰ্মীসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ বিভিন্ন নেতাই সাংবাদিক বন্ধুসকল বুলি সম্বোধন কৰিলেও বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই সংবাদমাধ্যক তুচ্চ-তাচ্চিল্য কৰাৰ ওপৰিও চূড়ান্ত অপমানজনক মন্তব্য প্ৰদান কৰা দেখা গৈছিল ৷

বয়সেও বাধা দিব নোৱাৰা নগাঁৱৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাংবাদিক। শাৰীৰিক বাধাকো নেওচি ৯০ বছৰ বয়সতো সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত জড়িত এগৰাকী সাংবাদিক। ৯০ বছৰ বয়সতো হাতত কলম তুলি লৈ লিখি যায় ইটোৰ পিছত সিটো বাতৰি। বাতৰি লিখি এক সুকীয়া আনন্দ লাভ কৰে সাংবাদিকগৰাকীয়ে । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত (National Press Day) এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান সাংবাদিকৰ কথাৰে ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

‘‘সাহসেৰে লিখাৰ বাবেই ৰজাঘৰ আৰু আলফাৰ পৰা কেইবাবাৰো মৃত্যুৰ ভাবুকি পৰ্যন্ত পোৱা গৈছিল’’ ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ কাৰযসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কনকসেন ডেকাৰ (Journalist Kanak Sen Deka)৷

ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে ভূপেন বৰাৰ ৷ ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই (Bharat Jodo Yatra of Congress) অসমত বিজেপিক বাৰুকৈয়ে স্পৰ্শ কৰিছে নেকি ? কিয়নো ধুবুৰী পৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী পোৱাৰ সময়তে বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ধুবুৰীত আৰম্ভ কৰিব ৰথ যাত্ৰা (BJP to start Rath Yatra in Assam) ৷

প্ৰত্যেক বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় World Prematurity Day । ৯ মাহৰ পূৰ্বে অকাল জন্ম হোৱা শিশুৰ সংখ্যা ৰোধ কৰিবলৈ এই বিশেষ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় । অকাল জন্মৰ বাবে বহু শিশুৱে পুষ্টিহীনতাত ভুগি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । এই দিৱস পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য তথা এগৰাকী মাতৃ আৰু পৰিয়ালে ইয়াৰ প্ৰতি কেনেকৈ সচেতন হ’ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে 71 সংখ্যক কাৰ্বি আংলং দিৱসৰ (71st Karbi Anglong day) মুকলি সভাত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ’ ৰিঅ’ই অংশগ্ৰহণ কৰিব (Nagaland CM in Karbi Anglong) ৷ নিশালৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বলীউডৰ যশস্বী অভিনেতা শক্তি কাপুৰ, বনি কাপুৰ, কণ্ঠশিল্পী সুনিধি চৌহান, ৰিতু ৰিবা প্ৰমুখ্যে শিল্পীসকলে ভাগ ল’ব (Bollywood stars to took part in Karbi Anglong day) ৷

স্বামীয়ে বিচাৰে প’ৰ্ণ ছবিৰ দৰে অস্বাভাৱিক যৌনতা (Unnatural sex by husband) ৷ স্বামীৰ যৌন ক্ষুধাত অতিষ্ঠ হৈ পত্নী পালেগৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ ৷ স্বামীৰ এনে আচৰণৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে গোচৰ ৷ ক’ত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড, পঢ়ক সবিশেষ ৷

অসমত ধোঁৱাচাঙত উঠাৰ উপক্ৰম দৰিদ্ৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আবাস যোজনা (poor implimantaion of PMAY G in Assam) । অসমৰ ২ লাখ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী বঞ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনা-গ্ৰামীণৰ ঘৰৰ সুবিধাৰ পৰা (PMAY-G) । গ্ৰামোন্নয়নৰ আয়ুক্তৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক আৰু বিষয়ালৈ পত্ৰ । ১৭ নৱেম্বৰত বিশেষ বৈঠক আহ্বান আয়ুক্তৰ । ব্যৰ্থ সকলো বিষয়াকে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ।