Earthquake in Nepal and Delhi: কঁপি উঠিল নেপাল-দিল্লী, 6 জনৰ মৃত্যু

পুনৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ লগতে ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত (Earthquake in Nepal and Delhi) ৷ নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, নেপালৰ সুদূৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ ডোটি জিলাত মঙলবাৰে নিশা 9:07 বজাত অহা ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাৱল্য আছিল প্ৰায় 5.2 ৰিখটাৰ স্কেল ৷ ইফালে, নতুন দিল্লীত বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 1:57 বজাত অহা ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল প্ৰায় 6.3 ৰিখটাৰ স্কেল ৷

MHA annual report: 2021-22 বৰ্ষত জম্মু কাশ্মীৰত অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা সৰ্বনিম্ন

২০২১ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ মাজেৰে অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা সৰ্বনিম্ন (Infiltration attempts in Jammu Kashmir)৷ সোমবাৰে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক (Home Ministrys annual report) প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ হৈছে এই তথ্য ৷

DAC poll 2022: 79.99 শতাংশ ভোট দানেৰে অন্ত পৰিল দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন

দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ৷ ৰাজ্যৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী, ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথসহ মুঠ আঠ খন জিলাত বৃস্তিত হৈ আছে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 22 টা পৰিষদীয় সমষ্টি ৷ অহা 10 নৱেম্বৰত হ’ব ভোট গণনা (DAC vote counting date) ৷

Dogs killed by mixing poison with food: মাংসৰ লগত বিহ মিহলাই 16 টা কুকুৰক হত্যা

সৰভোগত নৃশংস ঘটনা ৷ ছাগলীৰ পেলনীয়া মাংসত বিহ মিহলাই বজাৰত ঘূৰি ফুৰা ১৬ টাকৈ কুকুৰক সেই মাংস খুৱাই হত্যা কৰা হৈছে (16 dogs killed by mixing poison with meat)৷ ইতিমধ্যে এই অমানৱীয় ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সৰভোগ আৰক্ষী থানাত এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ৷

Six years after demonetisation: পুঁজিপতিৰ হাতত সম্পদ গটাই দিয়াটোৱে আছিল বিমুদ্ৰাকৰণৰ মূল উদ্দেশ্য

বিমুদ্ৰাকৰণৰ ছয় বছৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বিশিষ্ট ট্ৰেড ইউনিয়ন নেতা তথা সদৌ ভাৰত বীমা পেঞ্চনাৰ্চ সমিতিৰ সভাপতি তথা জইণ্ট কাউন্সিল অৱ ট্ৰেড ইউনিয়ন অসমৰ প্ৰাক্তন যুটীয়া আহ্বায়ক শতঞ্জীৱ দাসে ব্যক্ত কৰিলে বহুকেইটা দিশ (Six years after demonetisation) । এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Silver Jubilee Celebration: শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষ্যে বৰ্ণাঢ্য আয়োজন

উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ শ্ৰী মন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই ভৰি দিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত(Silver Jubilee Year of Sankardev Kalakshetra) । চলিত বৰ্ষৰ ৯ নৱেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ বৰ্ণিল ২৪ টা বৰ্ষ অতিক্ৰমী ২৫ তম বৰ্ষত ভৰি দিব । সমাগত সমগ্ৰ বৰ্ষটো পালন কৰা হ'ব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে ।

Mission Prarambh: ব্যক্তিগত খণ্ডত নিৰ্মিত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰকেট মহাকাশলৈ নিক্ষেপ কৰিব স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে

স্কাইৰুট এৰ’স্পেছে মহাকাশলৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাকাশ কোম্পানী হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সংস্কৃতত “আৰম্ভণি” অৰ্থাৎ ‘প্ৰাৰম্ভ’ (Mission Prarambh) নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই অভিযানে দেশৰ মহাকাশ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব (Indias first private rocket to be launched)।

Boat Accident in UP: চুমলী নদীত নাও দুৰ্ঘটনা, দুটি শিশুসহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু

মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাবাঁকীৰ চুমলী নদীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা (Boat Accident in UP) ৷ সেই সময়ত যাত্ৰীবাহী নাওখনত আছিল ২০ গৰাকী যাত্ৰী ৷ হঠাৎ নাওখন ডুব যোৱাৰ ফলত দুটি শিশুসহ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Boat carrying 20 people capsizes) ।

Newborn switching in hospital: নৱজাতক সালসলনিক লৈ উত্তাল ম’হখুলি শিশু চিকিৎসালয়

নগাঁৱৰ ম'হখুলিৰ মাতৃ আৰু শিশু চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Mohkhuli Maternity and Child Health Hospital) ৷ নৱজাতকৰ সালসলনিক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Newborn switching in hospital) ৷

6 years of Demonetisation : ২০১৬ চনৰ বিমুদ্রাকৰণৰ ৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ

২০১৬ চনৰ বিমুদ্রাকৰণৰ আজি ৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ (demonetisation completes 6 years) । ভুল ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে আশানুৰূপভাৱে ফলপ্ৰসূ নহ'ল বিমুদ্ৰাকৰণ ৷