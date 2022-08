ভগ্নীৰ হাতৰ পৰা ৰাখী পিন্ধি ককায়েক যুৱৰাজে মিঠাই আনিবলৈ বুলি ঘৰৰ সমীপৰে এখন মিঠাইৰ দোকানলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল যুৱৰাজৰ তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ থকা নিঠৰ দেহ (Youth murder over love affair in Delhi)) ৷

মৰাণত ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা(Har Ghar Tiranga) অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতবৰ্ষক ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী লোককে ১৫ আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাবলৈ জনালে আহ্বান(Rameswar Teli urges to hoist national flag) ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় (CM orders suspension of Darrang SP) , অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকন (CM orders suspension of Darrang ASP) আৰু ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে (CM orders suspension of Dhula PS OC) ।

স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ দৰে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী কৰাত কেইবাটাও স্মাৰকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । এনে এক অনন্য স্মাৰক হৈছে ভাৰত মাতা মন্দিৰ (Role of Bharat Mata mandir in Indias freedom struggle) ৷ য’ত আছে অবিভক্ত ভাৰতৰ এক মাৰ্বলৰ মানচিত্ৰ ৷ তথ্য অনুসৰি, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বাৰ্মা আৰু সিংঘল (বৰ্তমান শ্ৰীলংকা)ক একেখন মানচিত্ৰত সামৰি লোৱা হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ এই প্ৰাক সন্ধিক্ষণত স্বাধীনতাৰ ইতিহাসৰ পাতত লুকাই থকা ভাৰত মাতা মন্দিৰৰ গাঁথাৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...

অতুল শৰ্মা আছিল ব্ৰাহ্মণ ৷ বিয়া পাতি অনা প্ৰণিতা দেৱী আছিল কোঁচ সম্প্ৰদায়ৰ ৷ সমাজৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে অতুল শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ উপস্থিতি আছিল বৰ্জনীয় ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছত অসমলৈ আহিব বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমিৰ খান ৷ এই কথা আজি সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) ৷

দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ হৰলুকি হোৱা ধন ঘূৰাই পালে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসাৰে বেংক অব বৰোদা কৰ্তৃপক্ষই তিনিটা কিস্তিত ঘূৰাই দিলে হৰলুকি হোৱা ধনখিনি (Stolen money was recovered to Dispur College authorities) ৷

"মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ কৰক ৷ মোৰ ছোৱালীজনী বহুত সহজ সৰল ৷ মোৰ ছোৱালীক মই এতিয়াও ভাত খুৱাই দিও ৷ মোৰ ছোৱালীক মোক ঘূৰাই লাগে ৷ তাইক টিউশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে ল’ৰা এটাই জোৰ জবৰদস্তি উঠাই লৈ গৈছে ৷ আমি থানাত অপহৰণৰ গোচৰ ৰুজুও কৰিছিলো ৷ আমাক আজিলৈ কেছ নম্বৰো নিদিলে ৷" কন্যাক বিচাৰি হিয়া ভগা কান্দোন মাতৃৰ (Minor Girl Kidnapped at Kampur)৷

কোন দিশে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম ? মাজুলীৰ সংঘটিত হৈছে নিৰ্লজ্জ ঘটনা ৷ মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰত মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এগৰাকী যুৱতী ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে দুই লম্পটে (Attempted rape of mentally disturbed girl)৷

দিনক দিনে হ্ৰাস পাইছে ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰী কিশোৰ-কিশোৰীৰ সংখ্যা ৷ পিউ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে আমেৰিকাৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ এক নতুন সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য(Facebook sees massive drop in teen usage in last 7 years) ৷