মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল জিগনেশ মেৱানী (Jignesh Mevani got bail) ৷ মুক্তিৰ পিছত সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সমুখত পুনৰবাৰ পুষ্পাৰ ভংগিমা দেখুৱালে জিগনেশে (Jignesh comes in Pushpa's style) ৷ বৰপেটাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে আজি এক হাজাৰ টকাৰ পি আৰ ব'ণ্ডত মঞ্জুৰ কৰিলে জিগনেশৰ জামিন আবেদন ৷

ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হ’ল গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰৱক্তা ৷ প্ৰৱক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ (FIR against GCC teacher)৷ ছাত্ৰগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত প্ৰৱক্তাগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ নকৰিলেও ছাত্ৰজনে অভিযোগ কৰাৰ দৰে প্ৰহাৰ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে ৷

বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ বাসগৃহৰ পৰা নগদ ধন সংগ্ৰহ কৰি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক সহায় কৰাৰ অভিযোগ কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই । এতিয়া এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত এটা ১০০ কোটি টকাৰ এটা মানহানি গোচৰৰ সমুখীন হৈছে বিধায়ক বৰভূঞা (Hundred crore rupees defamation case against AIUDF MLA) ৷

সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ নগাঁও টাউন আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত সমূহীয়া ইফতাৰ সম্পন্ন (Collective Iftar program held in Nagaon) ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন কৰা হয় এই ইফতাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰ্ব ৷

বুধবাৰে গুৱাহাটীত ভালেসংখ্যক কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল । বুধবাৰে দলটোত যোগদান কৰা সেইসকল নেতা-কৰ্মীৰ মাজৰ পৰাই আজি সভাপতি ৰিপুণ বৰাই দলটোৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে (Ripun Bora appointed media panelists for TMC Assam)৷

এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰৰাহকাৰীৰ গুলীত আহত হ’ল আৰক্ষী বিষয়া ৷ গোৱালপাৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে গুলীবিদ্ধ কৰে উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মাক (Police officer injured in Goalpara)৷

28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যত 7 খন কেন্সাৰ হস্পিতালৰ শুভ উন্মোচন কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চিকিকৎসা সেৱা ৷ তেজপুৰ কেন্সাৰ কেন্দ্ৰত (Tezpur cancer hospital) নিজৰ ৰোগৰ সন্দৰ্ভত চিকিৎসকক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰথমজন ৰোগীয়ে ৷

ওদালগুৰিৰ ভেৰগাঁ‌ওঁ টোটলাপাৰাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Udalguri) ৷ ফলত সাতজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে ওদালগুৰিৰ ডিমাকুছিৰ পৰা "ছালমা" নামৰ বাছখনে যাত্ৰীসহ ডিমাকুছি- ভেৰগাঁ‌ও পথৰে আহি থকা অৱস্থাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ’ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাছখন ৷

শুকুৰবাৰে গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক জামিন মঞ্জুৰৰ পূৰ্বে বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে' পুৰকায়স্থই (Kamalakhya Dey Purkayastha meets Jignesh Mevani) ৷ বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰহিম খানৰ সৈতে বৰপেটা সদৰ খানাত উপস্থিত হৈ জিগনেশ মেৱানীৰে প্ৰায় ২০ মিনিট কথা-বতৰা হয় ৷

জনবহুল অঞ্চলত স্থাপন কৰা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডক বিৰোধিতা নগাঁওবাসী ৰাইজৰ (Nagaon locals protest against shifting of dumping ground) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি একাংশই কৃষিকাৰ্য কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি অহা ঠাইডোখৰত নগাঁও পৌৰসভাই স্থায়ী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ফলত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ৷