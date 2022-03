জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেই মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে বহু মহিলাই। কোনোবা মহিলাই যদি চাহৰ দোকান তেনেহ'লে আন কোনোবাই বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম (women empowerment by running roadside stall) ৷

এগৰাকী নাৰীয়ে সময় অনুযায়ী ভগ্নী, পত্নী, বোৱাৰী, মাতৃ নাইবা আইতা আদিৰ দৰে ভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈ পৰে ৷ প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰে নাৰীগৰাকীয়ে জীৱনটো অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে ৷ এগৰাকী মহিলা অবিহনে সৃষ্টিৰ কল্পনা আৰু জীৱনৰ উপলব্ধি কৰা অসম্ভৱ ৷ জীৱনত বিভিন্ন ৰূপত ভূমিকা পালন কৰি অহা মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ হকে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । যাৰ বাবে বহু মহিলা আগবাঢ়িও আহিছে । তথাপিও বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ আধা অংশই তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইটিভি ভাৰতে মাত্ৰ নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাই নহয়, মহিলাসকলৰ উচিত প্ৰাপ্য দিবলৈও আহ্বান জনাইছে ৷

মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ছেবাৰ নতুন নিৰ্দেশনা ৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত সন্দৰ্ভত ছেবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী(Important notices of SEBA regarding HSLC examination) ।

বহু প্ৰত্যাশিত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰে (Majuli by election)। তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য মাজুলীৰ ভোটাৰ ৰাইজে বন্দী কৰিলে ইভিএমত । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত ভোটদান আবেলি ৫ বজালৈ ৬৫.১৬ শতাংশ সাব্যস্ত হয় ৷

ত্ৰিপুৰাত সম্প্ৰতি 98 শতাংশ গৰ্ভৱতী মহিলাই সন্তান জন্ম দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয়ৰ কাষ চাপিছে ৷ যাৰ ফলত সন্তান আৰু মাতৃৰ মৃত্যৰ হাৰ ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি হ্ৰাস পাইছে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱে (Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb) ৷

বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুৰাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ (TMC protest at Tripura) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ (TMC demands resignation of Tripura CM)৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তৃণমূলৰ ৷ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ত্ৰিপুৰাত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকে ৷ পেঞ্চন, নিয়োগ, আৱাস যোজনা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বিফল হোৱাৰ দাবী দলটোৰ ৷

‘‘আচলতে মাজুলীত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যাবলৈ এ জে পিয়ে মৰসাহ কৰিবই নালাগে । তাতে আকৌ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীজন বাহিৰৰ । সকলোৱেতো নৰেন্দ্ৰ মোদী বা ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা নাইবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় ’’ এইদৰে কৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Pijush Hazarika criticize AJP) ৷

12 মাৰ্চৰ পৰা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক কৃষি মেলা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব (Anchalik Krishi Mela to be organised at AAU from 12th March) ৷ এই অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Minister Atul Bora will attend Anchalik Krishi Mela) ৷

এতিয়াও প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক অসমৰ শিক্ষাৰ্থী জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ আৱদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইনত । ইয়াৰে অধিকাংশই আৱদ্ধ হৈ আছে ছুমী অঞ্চলত । খাদ্য, পানীৰ অভাৱত নৰক যান্ত্ৰনাৰ মাজত বাংকাৰত আৱদ্ধ হৈ থকা ছুমীৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাৰতীয় দুতাৱাসক উদ্ধাৰৰ বাবে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনায়ো কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই (Assamese students appeal for help from Ukraine's Sumy) ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণলৈ (Union Home Minister Amit Shah to visit Tripura) মাজত মাত্ৰ এটা দিন । এদিন থকা অৱস্থাত যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । কি কি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।