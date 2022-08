মহানগৰীত নিশা হ’লেই একাংশ সুৰামত্ত চালকৰ অতপালিয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ মহানগৰীৰৰ বোন্দাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ডি আই পিকআপ ভানৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ(One women spot dead at Bonda) ৷

বোকাজান আৰক্ষীৰ আন এক সফলতা ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বোকাজান আৰক্ষীয়ে আটক কৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠন KULA ৰ এজন কেডাৰক (Bokakhat police detain KULA cader) ৷ আটকাধীন কেডাৰজন হৈছে বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত জপৰাজান পুৰণা হাঞ্চে গাঁৱৰ জয়চন জিছিং ৰেংমা (54) ৷

এখন বিশেষ পতাকা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে এটা বিশেষ পৰিয়ালত ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত ব্যৱহৃত পতাকাখন সযতনে সংৰক্ষিত হৈ আছে ঢকুৱাখনাত ৷ কিন্তু এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা নাই কোনো পদক্ষেপ ৷

স্বাধীনতাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ উদযাপনৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ লগত ব্যস্ত অসম (75th Anniversary of Indian Independence) ৷ কিন্তু বৃটিছৰ পৰাধীনতাৰ পৰাহে মুক্ত হ’ল দেশ ৷ এতিয়াও জাতি ভেদ প্ৰথাই পৰাধীন কৰি ৰাখিছে সমাজক । যাৰ বাবে সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হৈ এটা পৰিয়ালে সৎকাৰৰ বিপৰীতে গাত খান্দি পুতি থ’বলগীয়া হ’ল ঘৰৰ মুৰব্বীৰ মৃতদেহ (Tragic story of Atul Sarma) ।

জোনাইত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সফলতা । তহল দি থকা সময়তে নথিপত্ৰ বিহীন এখন বাহনসহ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ত (Two drugs peddler arrested in Jonai)। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰী কেইজনক । বাহনখনৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা জব্দ ।

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ চাব্ৰুমৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মানিক সাহাই (Tripura CM at Sabroom)। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় ১.৪৯ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে । ইণ্টিগ্ৰেটেড চেক পোষ্ট আৰু মৈত্ৰী সেতু পৰিদৰ্শন কৰে ।

‘তুমি কথা কিন্তু বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কোৱা...’ এইবুলি সিদ্ধাৰ্থক ঠাট্টা কৰিলে কিয়াৰাই (Kiara Advani instagram) ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত সকলোৰে সন্মুখত এইদৰে সিদ্ধাৰ্থক কিয়বা কটাক্ষ কৰিলে কিয়াৰাই জানো আহকচোন-

সাৱধান ! গুৱাহাটীত এতিয়া এতিয়া ভয়ংকৰ যানজঁট ৷ এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰলৈ Pick hour ত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাব লাগিলে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় 2 ঘন্টাৰ পৰা আঢ়ৈ ঘন্টা ।

মেলবৰ্ণৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFM)ত ৭০ হাজাৰ টকাৰ শাৰী পিন্ধি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে অভিনেত্ৰী তামান্না ভাটিয়াই । শেহতীয়া ফটোবোৰ চাওক অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ-

দিনক দিনে হ্ৰাস পাইছে ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰী কিশোৰ-কিশোৰীৰ সংখ্যা ৷ পিউ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে আমেৰিকাৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ এক নতুন সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য(Facebook sees massive drop in teen usage in last 7 years) ৷