ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সোণালী ইতিহাসত উদণ্ড ছাত্ৰই সানিলে কালিমা ৷ ৰেগিঙত জড়িত থকা অভিযোগত (Ragging incident at Dibrugarh University) বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুশাসন কমিটিয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে ১৮ জন ছাত্ৰক (Many students expelled for ragging from DU) ৷ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ৪ জনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ৷

কেৰালাৰ ৱিজহিনজাম অঞ্চলত আদানি বিমানবন্দৰ প্ৰকল্পৰ (Adani port project in Kerala)বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়তে ৱিজহিনজাম আৰক্ষী থানা ভাঙি চুৰমাৰ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে (Violent clashes during ongoing protest) ৷

ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁৱৰ মছজিদ কমিটিয়ে (Masjid committee action against drugs addict) ৷ ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা আৰু আসক্তৰ জানাজা মছজিদত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত কমিটিৰ ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাচত এইবাৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত ৰেগিঙৰ নামত নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Ragging in JB College)৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ এজন ছাত্ৰই সামাজিক মাধ্যমযোগে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ ৷

কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অংশ হিচাপে অসমত যোৱা ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা (Bharat Jodo Yatra) ৷ এই যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে সোমবাৰে কলিয়াবৰত উলিওৱা হয় এক সমদল ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পুনৰ অঘটন ৷ নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখী এম ভি ডিগাৰু নামৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীখনত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে সংঘটিত হৈ এই ঘটনা (Passenger ferry stuck in Brahmaputra) ৷

মাজুলীৰ পৰা বিদায় ললে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাকি আলিয়ে (Singer Lucky Ali)। সত্ৰ নগৰী মাজুলীত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ তৃতীয় সংস্কৰণ (Majuli Music Festival) ৷ মিউজিক ফেষ্টিভেল ২০২২ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ আহিছিল শিল্পীগৰাকী (Majuli Music Festival 2022)।

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ (Ragging at Dibrugarh university) পাছতেই পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অভিযান (Police search operation in PNGB hostel) । ক্ষীপ্ৰতাৰে চলিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া । তিনিজনক নিশাই আটক কৰাৰ বিপৰীতে এজনক সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আন দুজন পলাতক ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে (Dibrugarh University ragging case)।

জোনাইত চিৰপ্ৰৱহমান চিয়াং লালী নদী আজি আস্তিত্বৰ সংকটত (Jonai Siang Lali River is in existential crisis) । ফেৰীৰ সলনি চলিছে দুচকীয়া-চাৰিচকীয়া বাহন । ৰঙা চীনে মহাবাহু ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰৰ মূল উৎস চিয়াঙৰ ওপৰত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সন্দেহ ।

চিৰাঙৰ বিজনীত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন (example of communal harmony in Chirang) । হিন্দু দুখীয়া বিধৱাৰ দুৰ্যোগত সহায়ৰ হাত জমিয়ত উলেমাৰ । জমিয়তক ধন্যবাদ দুৰ্গতৰ ।