CBIয়ে শুকুৰবাৰে দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰৰ প্ৰথমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰে (CBI files charge sheet in Delhi Excise Policy scam) । ৭ গৰাকী লোকক অভিযুক্ত কৰা হৈছে । একে সময়তে, মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত টুইট কৰি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । পিছে অভিযোগনামাত থকা ৭ গৰাকী ব্যক্তি কোন কোন ?

আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বক প্ৰশংসা কৰিলে গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah praises Lachit Borphukan)। লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত ভাগ লৈ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা স্মৰণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

এ পি ডি চি এলে এক জাননী জাৰি কৰি সকলো ধৰণৰ বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত ৭৯ পইচালৈ বৃদ্ধি কৰিছে (APDCL hikes power tariff to 79 paise per unit)। ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা গ্ৰাহকে এই বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিব লাগিব । ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী পর্যন্ত তিনি মাহৰ বাবে এই বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল বাহাল থাকিব ।

বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ উদযাপনৰ বাবে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মন্ত্ৰী-বিধায়ক আৰু আমোলা-বিষয়া (Assam MLA Ministers in Delhi)। দিল্লীত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জয়গান, শূণ্য দিছপুৰ । বিগত এসপ্তাহ ধৰি মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ উপৰি আমোলা-বিষয়াসকল আছে দিল্লীত । ফলস্বৰূপে অচল হৈ পৰিছে বিভিন্ন বিভাগৰ কাম-কাজ ।

ব্যতিক্ৰমী ৰূপত গোলাঘাটৰ কেইখনমান বিদ্যালয় ৷ ন-ৰূপত জিলিকিছে বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ৰূমসমূহ ৷ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট টিভি, ডিজিটেল ক্লাছ ৰূমৰ ব্যৱস্থা ৷ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ টকাৰে দুগৰাকী শিক্ষা বিষয়াৰ তৎপৰতাত দহখন বিদ্যালয়ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী ।

বিহাৰ আৰক্ষীত অঘটন । আইপিএছ বিষয়া বিকাশ বৈভৱৰ চৰকাৰী পিষ্টল চুৰি (Bihar police IG pistol stolen) । পাটনাৰ গাৰ্ডানিবাগ আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আইজি বিকাশ বৈভৱে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Amitabh Bachchan latest news) ৷ আদালতে অভিনেতাজনৰ সপক্ষে দিছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত । সবিশেষ আগলৈ-

বৃহস্পতিবাৰে ঘানাৰ বিৰুদ্ধে ৩-২ গ'লৰ ব্যৱধানত বিজয় সাব্যস্ত কৰা মেচখনত পৰ্তুগাল তাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৱে ৬৫ মিনিটত এটা পেনাল্টি গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰে । লগে লগে তেওঁ ২০০৬ চনৰ পৰা বৰ্তমানৰ বিশ্বকাপলৈ প্ৰতিখন বিশ্বকাপতে গ'ল কৰা ফুটবলাৰ হিচাবে পৰিগণিত হয় (Ronaldo set record in world cup football) ।

এক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত ন্যায় পালে এটা পৰিয়ালে ৷ 2016 চনৰ পৰা ন্যায়ৰ আশাত বন্দী আছিল পৰিয়ালটো ৷ অৱশেষত 2022 চনত ন্যায় পালে এই পৰিয়ালটোৱে ৷ তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ POCSO আদালতে 4 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত দুছাৰী ৰাজু ওৰফে কাতম ৰাজুক দোষী সাব্যস্ত কৰি 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰে (Man gets 20 years in jail for sexually assaulting girl child)।

কাটাৰত চলি আছে দুই ভৰিৰ মহাৰণ (FIFA World Cup 2022) । ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলত এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে কেইবাটাও বৃহৎ অঘটনেৰে (Qatar world cup football) । ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ফিফা বিশ্বকাপত বৃহস্পতিবাৰলৈ মুঠ পাঁচটা দিনৰ মেচত সংঘটিত হৈছে তিনিটা অঘটন । উল্লেখ্য, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়া মহাদেশত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপত আটাইতকৈ ডাঙৰ অঘটনটো ঘটাইছে বিশ্ব ফুটবলৰ 'আণ্ডাৰ ডগ' জাপানে । একেদৰে চৌডি আৰবেও ঘটাইছে আন এক অঘটন ৷