UK PM Rishi Sunak: ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথম হিন্দু প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি ছুনক

ঋষি ছুনকে আজি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কিয়নো তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰথম বৰ্ণবাদী ব্যক্তি আৰু ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এই পদ দখল কৰিছে (UK new PM Rishi Sunak) । তেওঁ সোনকালেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰলৈ তেওঁৰ প্ৰথম ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।

Miya Museum controversy : অৱশেষত ছীল হ’ল বহু চৰ্চিত মিঞা মিউজিয়াম

অৱশেষত গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত ছীল হ’ল বহু বিৰ্তকিত মিঞা মিউজিয়াম (Goalpara district administration seals newly inaugurated Miya Museum)। দেওবাৰে বিতৰ্কিত মিঞা মিউজিয়ামটো উদ্বোধনীৰ পিছৰ পৰাই ৰাজ্যজুৰি বিৰ্তকৰ আওতালৈ আহিছিল (Miya Museum controversy) ৷ এই বিতৰ্কৰ মাজতে মঙলবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ৰাজীৱ গগৈৰ উপস্থিতিত ছীল কৰা হয় মিউজিয়ামটো ।

Poor air quality after Diwali: আতচবাজী নিয়ন্ত্ৰণ উলংঘনৰ বাবে 300 ত কৈ অধিক গোচৰ ৰুজু আৰক্ষীৰ

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চেন্নাইতো উদযাপন কৰা হৈছে দীপাৱলী ৷ এতিয়া দেৱালীৰ পিছতে ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে চেন্নাইত (Poor air quality after Diwali in Chennai) ৷ চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি দেৱালী উদযাপনৰ পিছতে চেন্নাইৰ বায়ুমণ্ডলৰ মানদণ্ড হ্ৰাস পাইছে ৷

Miya Museum : মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি মহৰ আলীক আটক

গোৱালপাৰাত মিঞা সংগ্ৰহালয় উদ্বোধন কৰা মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি এম মহৰ আলীক আটক । গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মহৰ আলীক (Miya Parishad President detained at Goalpara) ।

Flood in Lakhimpur: নীপকোৱে এৰি দিয়া বানত দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে লখিমপুৰবাসীয়ে

আৱতৰীয়া বানত পুনৰ বিধস্ত হ’ল লখিমপুৰ (Flood in Lakhimpur)৷ মঙলবাৰে দুপৰীয়াৰ পৰা ৰঙানদীত নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ পানী মোকোলাই দিয়াৰ ফলত নদীখনে বলীয়া ৰূপ ধাৰণ কৰি নদীপৰীয়া অঞ্চলত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে (Ranganodi flood in Lakhimpur)৷

Cyclone Sitrang in Assam : কলিয়াবৰত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, ক্ষতিগ্ৰস্ত খেতিয়ক

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Cyclone Sitrang)। চিত্ৰাঙৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যবাসীয়ে দীপাৱলীক উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে অসমতো চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে (Impact of Cyclone Sitrang in Assam)। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰতো ধুমুহাই কাল ৰূপ লৈছে (Storm in Kaliabor)। বিভিন্ন স্থানত ঘৰ-দুৱাৰ, গছ-গছনি ভাঙি বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে । ধুমুহাত কেইবাগৰাকী খেতিয়ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Storm affects farmers in Kalibor)। কলিয়াবৰৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য‍্য নামৰ এগৰাকী উদ‍্যমী খেতিয়াকৰো কল বাৰীৰ বহু কল নষ্ট কৰিছে ধুমুহাই । বহু কষ্টৰে কলৰ খেতি কৰিছিল যদিও ধুমুহাই খেতিয়কগৰাকীৰ সপোন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে । যাৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ভুক্তভোগী খেতিয়কগৰাকীয়ে ।

টিভি তাৰকা সকলৰ দেৱালী উদযাপনৰ ফটো চাওক

বলীউড তাৰকা সকলৰ লগতে টিভি জগতৰ তাৰকা সকলেও জোৰদাৰকৈ উদযাপন কৰিলে পোহৰৰ উৎসৱ ৷ চাওক ফটো-

Air Quality Index: দীপাৱলীৰ পাছতেই অধিক প্ৰদূষিত দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডল

দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডলৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়াৰ দিশে আগবাঢ়িছে(Delhi records very poor AQI post Diwali) । দীপাৱলীৰ পাছতে পূৰ্বৰ তুলনাত আৰু বেছি প্ৰদূষিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডল । সমগ্ৰ দেশতে দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ এদিন পিছতেই দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত অধিক নিম্নগামী হৈছে বায়ুৰ মানদণ্ড (Air Quality Index) ।

Miya Museum controversy : মিঞা মিউজিয়ামক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা

‘‘লুঙিখনৰ বাদে মিঞা মিউজিয়ামটোত কি নতুনত্ব আছে ৷ অসমীয়া মানুহৰ সামগ্ৰী লৈ মিঞা মিউজিয়াম কেনেকৈ হ’ল ? ইয়াৰ উত্তৰ চৰকাৰক দিব লাগিব ।’’ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM reaction on Miya Museum ) ৷

Assam CM Visited old DC office site: ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ প্ৰকল্পৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মঙলবাৰে পাণবজাৰৰ পুৰণি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ স্থানত চলি থকা নিৰ্মাণকাৰ্যৰ লগতে প্ৰস্তাৱিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীমুখ প্ৰকল্পৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM Vsited old DC office site at PanBazar) । নিৰ্মাণৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত এই কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।