Basistha Dev Sharma is no more : সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ শেষকৃত্য

সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ শেষকৃত্য (Funeral of Basistha Dev Sarma will be held with full state dignity) ৷ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বৰ্ষীয়ান বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷

Basistha Dev Sharma passes away : বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মহাপ্ৰয়াণ

বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মহাপ্ৰয়াণ (Basistha Dev Sharma passes away) ৷ শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় 4:56 বজাত GMCH ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে ৷ ১১ অক্টোবৰৰ পৰাই GMCH ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকী ৷

Arunachal Helicopter Tragedy : অৰুণাচলত বিগত ১২ বছৰত ৮ হেলিকপ্টাৰ, ২ মালবাহী বিমান দুৰ্ঘটনগ্ৰস্ত

অৰুণাচল প্ৰদেশত বিগত ১২ বছৰত ৮ খন হেলিকপ্টাৰ আৰু ২ খন মালবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । মুঠ ৬২ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে একমাত্ৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাতে (Helicopter crash in Arunachal) ।

Army Helicopter Crashed : অৰুণাচলৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৫ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

উজনি চিয়াঙৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৫ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (5 body rescued in Arunachal Helicopter crashed) । শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল সেনাবাহিনীৰ এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা (Army Helicopter crashed in Arunachal) । হেলিকপ্টাৰখনত আছিল পাঁচজন সেনাবাহিনীৰ লোক । পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ টুটিঙৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ নিলগত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিপষ্টিক লগাই হৰ্ডিং লগাইছে, নবৌহঁতৰ লিপষ্টিক কিনিবলৈ পইচা নাই : ভূপেন বৰা

অহা ৮ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (DAC election 2022) ৷ বিহপুৰীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী সভাপতি ভূপেন বৰাই । প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ ।

Atluri Rammohan Rao passes away: ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰাক্তন পৰিচালন সঞ্চালক আটলুৰী ৰামমোহন ৰাওৰ বিয়োগ

দাক্ষিণাত্যৰ প্ৰভাৱশালী বাতৰি কাকত দৈনিক ইনাডুৰ প্ৰাক্তন পৰিচালন সঞ্চালক আটলুৰী ৰামমোহন ৰাওৰ মৃত্যু (Atluri Rammohan Rao dies)। ৮৭ বছৰ বয়সত হায়দৰাবাদৰ এআইজি চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ৰাওৰ । ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাওৰ শৈশৱৰ বন্ধু আছিল ৰামমোহন ৰাও ।

Meteorological alert in Tripura : দীপাৱলীৰ সময়ত ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা

দীপাৱলীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা । ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰত বজ্ৰপাত আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী (Tripura to witness heavy rainfall on Diwali)। ত্ৰিপুৰাৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ বিশেষ সতৰ্কবাণী । প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে সকলো বিভাগে সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ ।

ISRO Countdown : ইছৰোৰ ঐতিহাসিক ৰকেট উৎক্ষেপণৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ

ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাই (Indian Space Agency) শনিবাৰে পুৱা 12.07 বজাত ইয়াৰ গধুৰ লিফ্ট ৰকেট জিএছএলভি এমকে তৃতীয়ৰ (heavy lift rocket GSLV Mk III) উৎক্ষেপণৰ বাবে 24 ঘণ্টাৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ কৰে । LVM3 M2 হিচাপে পুনৰ নামকৰণ কৰা এই অভিযানে 36 টা 'OneWeb' উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিব ।

Diwali Mela special train in Tripura : দীপাৱলী উপলক্ষে বিশেষ ৰে'লৰ ঘোষণা

২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰলৈ ত্ৰিপুৰাত বিশেষ ৰে'লৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেই (Diwali special train to run in Tripura)। ঐতিহাসিক ত্ৰিপুৰেশ্বৰী মন্দিৰত ভক্তৰ অতিৰিক্ত ভিৰৰ সম্ভৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উক্ত দিনকেইটাত দুখন বিশেষ ৰে'ল চলাচলৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই । দুয়োখন বিশেষ ৰে'লত ৭টা ডবা থাকিব । ৬ টা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ আৰু এটা লাগেজ কাম গাৰ্ড ভেন থাকিব ।

Jorhat DC whatsapp hacked : হেকাৰৰ কৱলত যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মণ

ম’বাইল ফোন হেকাৰৰ জালত যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত ৷ জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মণৰ ফটো ব্যৱহাৰৰ কৰি এক হোৱাছ্এপ একাউণ্ট খুলি বিভিন্নজনক ধন দাবী (Jorhat DC whatsapp hacked)৷