অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাৱৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ভ্ৰাতৃ(Brother of Arunachal MP rescued in Guwahati)। পাণবজাৰৰ মিনাৰ্ভা হোটেলৰ পৰা তাহং গাৱক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে।

শ্মশান বা ভূত বাংলাত নহয়, এইবাৰ ভূতে বাহৰ পাতিছে বিদ্যালয়ত (Ghost at school) ৷ অশুভ শক্তিৰ প্ৰকোপত এখন বিদ্যালয় বহু ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অস্বাভাৱিক আচৰণ ৷ কোনোৱে কান্দিছে, কোনোৱে চিঞৰিছে, আনকি আন কোনোৱে আকৌ নিজে নিজকে আঘাত কৰিছে ৷ পিছে ক’ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ? সবিশেষ এই বাতৰিত...

সমগ্ৰ দেশতে চলি থকা বিজুলী মহোৎসৱৰ(Bijli Mahotsav) অংশ হিচাবে উজ্জ্বল ভাৰত, উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে (PM Modi participates in Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya programme) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ শক্তিখণ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ উদ্দেশ্য ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ অসমৰো দুখন জিলাৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

অৱসৰী শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পথত। ৰাজ্যৰ সাতাইশ খন জিলাত মুকলি হল পেন্সন সেৱা কেন্দ্র (27 Pension service centres inaugurated in Assam)। দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱসৰৰ পাছত পেন্সন লাভ ৰ ক্ষেত্র ত শিক্ষক সকলে ভোগ কৰি অহা সমস্যা দুৰ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ২৭ খন জিলাত পেন্সন সেৱা কেন্দ্র মুকলি কৰা হয়।

স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত গুৱাহাটী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ (Brahmaputra river bank development work start)। দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে ভূমি জৰীপ কৰিছে । উজান বজাৰৰ নতুন উপায়ুক্তৰ বাসভৱনৰ পৰা কাছাৰীঘাটলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব । পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তোলা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ ।

ৰাজ্যত আকৌ ক'ভিডৰ আতংক (Covid cases increase in Assam) ৷ এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিদ্যালয়ত 12 জন শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিডৰ উপস্থিতি ৷ শংকিত এতিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকসকলো (Many student tested corona positive at Novodaya Vidyalaya)৷

জল-জীৱন আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি(Jal Jeevan Mission in Assam)। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ নামত ৰাজ্যত কি চলিছে সেয়া প্ৰতিফলিত হৈছে কলিয়াবৰত । পানীৰ নল সংযোগ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে নোলাল এটুপিও পানী(Corruption in Jal Jeevan Mission) । কলিয়াবৰৰ ৰাইজে সেৱন কৰিছে আইৰনযুক্ত পানী ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰোল ব্যুৰো (Narcotics Control Bureau) আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই (Guwahati City Police Commissioner) দুটাকৈ স্থানত পৃথকে পৃথকে দাহন তথা বিনষ্ট কৰে বৃহৎ সংখ্যক ড্ৰাগছ, কফ চিৰাপ, গাঞ্জা আদিকে ধৰি বহু নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্য (Drugs disposal in Guwahati) ।

বৰপেটা আৰক্ষী চাউনী চৌহদত শনিবাৰে দাহন কৰা হয় বহু পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীকে ধৰি ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা(Barpeta police burnt Drugs) ৷ বিগত ছয় মাহত বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী, ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে দাহন কৰা হয় ৷

একাধিক গীতেৰে বলীউডক চহকী কৰি তোলা চনু নিগমৰ জনপ্ৰিয়তা আজিও শীৰ্ষত আছে । আজি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে ৪৮ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে (Sonu Nigam birthday )।