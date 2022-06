মিজোৰামত NIAৰ সফল অভিযান । ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নামত সৰবৰাহ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে (Explosives seized in NIA raid in Mizoram)। শুকুৰবাৰে মিজোৰামৰ আইজল, চম্ফাই আৰু কোলাচিব জিলাত চলিছিল এই অভিযান ।

আজি আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস (International Anti Drug Day) ৷ সেয়ে হোজাই আৰক্ষীয়ে জ্বলালে জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ লগতে আন আন নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Hojai Police burnt drugs and other narcotic items) । এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য আছিল প্ৰায় 6 কোটি টকা ।

বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানে বিধ্বস্ত কৰিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত(Flood in Assam 2022) । ঘৰ-দুৱাৰৰ লগতে বাট-পথৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বিধ্বংসী বানত(Damage caused by floods in Nalbari) । পানী শুকাইছে যদিও বানে খহাই নিয়া পথেৰ যাতায়ত কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ । সেয়ে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিলৈ বাট নাচাই পশ্চিম নলবাৰীত বানে বিধস্ত কৰা পথ মেৰামতি কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে(People repair flood ravaged roads) ।

আজি আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস(International Anti Drug Day) । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ভিন্ন কাৰ্যসূচী । সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱতো আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছবিৰোধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰক্ষীয়ে দাহন কৰিলে ভিন্ন সময়ত জব্দ কৰা ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (Drug burning seized by Nagaon police) ।

আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ (International Anti Drug Day) দিনাই যোৰহাটত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন, সৰবৰাহ আদিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হাতত লয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত বিগত 2/3 বছৰত জব্দ হোৱা তিনি কোটিৰো অধিক মূল্যৰ বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দাহ কৰা হয় (Jorhat police burned huge amount of narcotics)। দেওবাৰে পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন ভিতৰুৱা পথাৰত দাহ কৰা সামগ্ৰী সমূহৰ ভিতৰত আছিল হেৰ'ইন, গাঞ্জা, কফ চিৰাপ আদি ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Operation against Drugs) ৷ শনিবাৰে নিশা এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চুলুং আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ লগতে দেওবাৰে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে 7 টা ড্ৰাগছ সৰহবৰাহকাৰীক ।

বৰপেটাৰ কলগাছিয়াৰ তিতাপানীত চিপ লৈ যুৱকৰ আত্মহত্যা । আত্মহত্যাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ।

হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুলৈ আৰু এজন বিসম্বাদীৰ আগমন ৷ এইপৰ্যন্ত 47 জন বিদ্ৰোহী বিধায়কে বাহৰ পতা হোটেলখনলৈ বুলি উৰা মাৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আন এজন বিসম্বাদী তথা ৰাজ্যখন কেবিনেট মন্ত্ৰী উদয় সামন্তই (Maharashtra political crisis)৷

গুজৰাটৰ হিংসাত্মক ঘটনা সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তিস্তা চেতলৱাড়ক গ্ৰেপ্তাৰ (Teesta Setalvad arrested)। গুজৰাট এটিএছয়ে মুম্বাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা সাংবাদিকগৰাকীক । এটিএছে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ তিস্তা চেতলৱাড়ৰ ।

জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আৰু সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (People protest in Kalgachia) । বানৰ সময়ত জনীয়া বিধায়কগৰাকীক জ্ঞাত কৰাৰ পাছতো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল বানপীড়িত অঞ্চল ।