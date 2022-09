26 হাজাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া লৈ সূচনা হ’ল বিতৰ্কৰ ৷ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পাছতে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সংশয়ৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভিন্নজনে (Money laundering allegation on Assam recruitment)৷

কৰ্ণাটকত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা বন্য হস্তীৰ ৷ এটা বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় পৰ্যটকক (Wild elephant tries to attack on tourists) ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত কৰ্ণাটকৰ কাবিনি বেকৱাটাৰছত সংঘটিত হয় এই অঘটনটো ৷

জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰী চহৰত যথেষ্ট উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে চহৰখনত ১৪৪ চি আৰ পি চি ধাৰাৰ অধীনত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে (Sec 144 in Rajouri town of Jammu and Kashmir) ৷

হোজাই জিলাৰ হাৱাইপুৰত মালবাহী ৰে'লৰ খুন্দাত বন্যহস্তীৰ মৃত্যু (Wild elephant hit by train in Hojai) । ৰে'লপথৰ কাষত ভালেমান পৰ চটফটাই থকাৰ পিছত হাতীটোৱে কৰুণভাৱে মৃত্যুমুখত পৰে ।

গুজৰাট এটিএছ আৰু ডিআৰআইয়ে কলকাতা বন্দৰৰ পৰা 200 কোটি টকাৰ 40 কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (40 KG HEROIN FROM KOLKATA PORT)৷

দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত সংগঠিত নেটৱৰ্ক চিনাক্ত কৰিবলৈ বিশেষ তদন্তকাৰী দল(Special Investigation Team) গঠন ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ ৷ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী অপৰাধ শাখাত গঠন কৰা এই বিশেষ তদন্তকাৰী দললৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ৷

নলবাৰী বৰধানতলীত শুকুৰবাৰে পুৱা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে মৃত্যুক আকোৱালী লবলবীয়া হয়(Labourer Dies of Electrocution) ৷ নিহত কৰ্মচাৰী লাল চান্দ আলী বুলি জানিব পৰা হৈছে(Death due to electrocution) । লাল চান্দ আলী বিদ্যুৎ বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল ৷ ১১ হাজাৰ ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী লাইটৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় কৰ্মচাৰীজনৰ ৷

বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest against school amalgamation in Assam)। বিলাসীপাৰাৰ সূৰ্য্যখাতা নৱজ্যোতি হাইস্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । একত্ৰিত কৰা বিদ্যালয়লৈ যোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন শিক্ষাৰ্থী ।

শালিনী তলৱাৰৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে হানী সিঙৰ (Honey Singh wife) ৷ বিগত বৰ্ষত শালিনীয়ে দিল্লীৰ তীছ হাজাৰী আদালতত হানী সিঙৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা হিংসা আৰু আন নাৰীৰে সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক ৰখা দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন জনাইছিল ৷

10 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিবছৰে পালন কৰা বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস (WSPD) আন্তৰ্জাতিক আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ সংস্থা (International Association for Suicide Prevention)ৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হয় আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দ্বাৰা ই সমৰ্থিত (World Health Organization) ।