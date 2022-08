ব'ৰ্ড অৱ স্প'ৰ্টছ(Board of sports) আৰু হোটেল লেণ্ডমাৰ্কৰ সংঘাত চলি থকাৰ মাজতেই মাৰধৰ কৰা ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰুৱা । ইতিমধ্য়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত পল্টনবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অসমৰ 23 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ পদক (Medals to 23 police officers and jawans of Assam )৷

ৰাজ্যত এই পর্যন্ত ২০ কোটিৰো অধিক টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্রী হৈছে । সুলভ মূল্যৰ দোকানতেই ৪ কোটি টকাৰ পতাকা বিক্ৰী । দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে সমগ্র অসমতো ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগাৰ(Har Ghar Tiranga)প্রতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে । জাতীয় পতাকা উৰুওৱাৰ পাছত সমগ্র পৰিৱেশটোৱেই হৈছে অনন্য ।

ৰাজ্যজুৰি আজি এহেজাৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন(Anganwadi centre inaugurated in Lakhimpur) । লখিমপুৰৰ দুটা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে । অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আদৰ্শ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীত কৰা হ’ব বুলি সদৰী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

প্ৰখৰ ৰ’দে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। ৰাইজে উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত যন্ত্ৰৰ কাষ চাপিছে। পিছে এনে প্ৰখৰ ৰ’দ আৰু গৰমকো নেওচি দুই যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে চলাইছে চাইকেল । এখনৰ পিছত আনখনকৈ জিলা চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰিছে দুই ব্যতিক্ৰমী যুৱকে (Two Youths bicycle ride) ৷

স্বাধীনতাৰ 75টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছে 'স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ'(Pre Independence Day celebrated at Mirza) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো 15 আগষ্টত উদযাপন কৰা হ'ব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ সমান্তৰালকৈ স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ পূৰ্বে মিৰ্জাৰ দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হ'ল প্ৰাক স্বাধীনতা দিৱস(Dakshin Kamrup Girls College at Mirza) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গ্ৰেণ্ড কমিছন আৰু জ্ঞান-বিদ্যান বিমুক্তেৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় চৌহদত এখন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

তিনিচুকীয়াত আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ দুই সক্ৰিয় কৰ্মীৰ (AAP activists resigns in Tinsukia)। তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ জিলা সমন্বয়ক চিন্টু বৰুৱা(AAP coordinator Tinsukia) আৰু যুটীয়া সমন্বয়ক হিৰন্ময় গগৈৰ পদত্যাগ । দেওবাৰে তিনিচুকীয়া পৌৰসভা কাৰ্যালয়ত আম আদমী পাৰ্টীৰ ত্ৰিৰংগা, টি চাৰ্ট, টাৱেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ পাচত সাংবাদিকসকলক সাক্ষাৎ কৰি জিলা সমন্বয়ক চিন্টু বৰুৱাই আম আদমী পাৰ্টীত থাকি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয় যে পৌৰসভাৰ 11 নং ৱাৰ্ডত আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰা পৌৰসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কৰ্মক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় । লগতে আম আদমী পাৰ্টীত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় ।

দেওবাৰ পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা (Police firing in Tinsukia) । চলন্ত গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা আৰক্ষীৰ । আৰক্ষীয়ে ৰখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাচতো নিৰ্দেশ নামানি পলায়ন কৰাৰ বাবে গুলীচালনা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শনিবাৰে লখিমপুৰৰ জিলা পুথিভঁৰালত স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ (Azadi ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় (Felicitation of Children writers in Lakhimpur) ৷ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ প্ৰায় ডেৰশগৰাকী শিশু লেখকক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী তিনিচুকীয়া জিলাত । তালাচী অভিযানৰ মাজত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৪ সন্দেহজনক আলফা(স্বা)ৰ লিংকমেন (Suspected ULFA linkman detained in Tinsukia)। তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত আটাইকেইজনকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।