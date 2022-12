জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ২০০০ কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা- অহা বছৰ গুৱাহাটীৰ এইমছত চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ হ'ব (Assam CM new announcement)। জাপান চৰকাৰে অসমৰ পৰা ৫ হাজাৰ নাৰ্ছ বিচাৰিছে । গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং অহা বছৰ মুকলি হ'ব ।

ঋণৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰা চৰকাৰখনে এইবাৰ প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব কাৰ্যালয়(offices for each constituency MLA) । বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে এবিঘাকৈ মাটি বিচাৰি ৰাজহ বিভাগক প্ৰস্তাৱ বিধানসভা সচিবালয়ৰ প্ৰধান সচিবৰ(Offices will be built for each constituency MLA in each district)। সকলো জিলা উপায়ুক্তক এবিঘাকৈ মাটি আবণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি । বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ত নিয়োজিত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা দিব বিধানসভা সচিবালয়ে ।

প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ ট্ৰেকিং আৰু চিকিৎসাৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙত মুকলি কৰা হৈছে কল চেন্টাৰ(Call centers for maternity women and sick children in Karbi Anglong) ৷

৯ মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ চি চি-৩ হোষ্টেলত ৰেগিংকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী হজৰত আলীৰ। নিশা সুৰা পান কৰি চুপাৰ ছিনিয়ৰে কৰা প্ৰহাৰত এখন কাণৰ পৰ্দা ফাটি গৈছিল ৷ আজিও নাই এখন কানৰ শ্ৰৱণ শক্তি। ৰেগিঙৰ ঘটনাটো বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাপ দি ৰখাৰ অভিযোগ ছাত্ৰজনৰ(Gauhati University Ragging Case)। হজৰত আলীৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি দাবী কৰিছে হোষ্টেলটোৰ আৱাসীয়ে ৷

মাজুলীক বহিঃবিশ্বৰ লগত আৰু দুখন দলঙেৰে সংযোগ কৰা হ’ব ৷ প্ৰায় ৭২৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব দলং দুখন (Majuli Connecting Bridge)৷

অসমৰ এ আই ইউ ডি এফ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে হিন্দু সম্প্ৰদায়ক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে (Ajmal controversy)। আজমলক সমালোচনা কৰিলে হৰিদ্বাৰৰ সাধু-সন্তসকলেও । বদৰুদ্দিন আজমলৰ মানসিকতা বিকলাংগ বুলি ক'লে সাধ্বী প্ৰাচীয়ে ।

সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্যক লৈ জ্বলিছে ৰাজ্য ৷ এইবাৰ আজমলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই(FIR against Ajmal) ৷ FIRত আজমলৰ মন্তব্যই সমাজৰ শান্তি-সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কংগ্ৰেছ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷

কাটাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ফিফা বিশ্বকাপতো(FIFA World Cup 2022) এনে এক ভয়ানক ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে (Camel flu is the new risk in Qatar)। এই ভাইৰাছৰ নাম হৈছে কেমেল ফ্লু । কিন্তু কি এই কেমেল ফ্লু আৰু ই আমাৰ বাবে কিমান বিপজ্জনক এই বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক...

৯০ দশকত ঘৰে ঘৰে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল এটি নাম । কমেডিয়ান, নৃত্যশিল্পী আৰু কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰৰে এক মহাৰথী হিচাপে জনাজাত আছিল । ‘বুগী উগী’, ‘তাকেছিছ কেছল’ আদি অনুষ্ঠানেৰে স্মৰণীয় কৰি তোলা অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল তেওঁ । তেওঁ হৈছে প্ৰবীণ অভিনেতা জাভেদ জাফ্ৰি ৷ আজি সেই প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ 59 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে ।

ফিফা বিশ্বকাপত দেখা যাব বলীউডৰ অভিনেতা সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীক । অভিনেতাগৰাকীক আমেৰিকান ৰেপাৰ লিল বেবীৰ সৈতে এন্থেমত দেখা যাব। Phone Bhootৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াযোগে দিলে এই তথ্য ।