পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ অসম-মেঘালয় সীমান্তত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনাৰ পাচতেই পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে (Firing incident in West Jaintia Hills) ৷ অসম আৰক্ষীৰ টহলদাৰী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ গুলীত তিনিটা খাছী দুৰ্বৃত্ত থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত নিহত হৈছে আন দুটা দুৰ্বৃত্ত (Khasi miscreant Killed) ৷ এই গুলীয়াগুলীত অসম আৰক্ষীৰো এজন জোৱান নিহত হৈছে ৷

প্ৰাক্তন নৌ-সেনাৰক্ষী উজ্জল চক্ৰৱৰ্তীৰ হত্যাৰ তদন্ত অব্য়াহত (murder of Navy man in Baruipur)। উক্ত ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুত্ৰ আৰু পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ । আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত লাভ কৰা তথ্য় মতে, ৫৪ বছৰীয়া চক্ৰৱৰ্তীক শ্বাসৰুদ্ধ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰে হয়তো এনে ধাৰণা দিছে যে দলটো গুজৰাটত একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে জয়ৰ বাবে আগ্ৰহী । অৱশ্যে গুজৰাটৰ মন্ত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান-বিৰোধী কাৰকৰ বাবে এক বৃহৎ লোকচানৰ আশংকা কৰা হৈছে । আনহাতে, বিসম্বাদী বিধায়ক আৰু কিছু আসনত বিদ্ৰোহীৰ উত্থানে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা দেখা গৈছে (Election campaign by BJP in Gujarat) ।

অল আছাম কেব অপাৰেটৰ্ছ ইউনিয়ন আৰু অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ আহ্বানত ২৪ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট চালকসকলৰ (24 hours strike of Ola Uber driver)। অ'লা আৰু উবেৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে চালকসকলৰ প্ৰতিবাদ । দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ ।

অসম-মেঘালয় সীমান্তত পুনৰ উদ্ভৱ হোৱা উত্তেজনাক লৈ সষ্টম অসম আৰক্ষী (Dispute in Assam Meghalaya border)। অসমৰ কোনো লোককে মেঘালয়লৈ নোযোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীয়ে । যিকোনো সময়তে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা কৰা হৈছে । গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যোৱা অসমৰ লোকসকলক আৰক্ষীয়ে নাযাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে (Prevent of Meghalaya travel from Assam)। খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে মেঘালয়লৈ যাব খোজা অসমৰ লোকসকলক ওভতাই পঠাইছে । কাছাৰতো দেখা গৈছে একেই পৰিস্থিতি ৷

যৌথ অসম ৰাজ্যিক বন কৰ্মচাৰী পৰিষদ(Joint Assam State Forest Employees Council)ৰ সংবাদমেল । মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰূপ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই সংবাদমেল । জ্ঞানৰ অভাৱত বিধায়ক গৰাকীয়ে এনে মন্তব্য কৰিছে বুলি মন্তব্য় কৰে বন কৰ্মচাৰী সকলে(Rama Kanta Dewri controversy) ।

যোৰাবাটত অসমৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী যানবাহন চলাচলত আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ বাধা ৷ অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পাছতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুখনৰ মাজত ৷

চৰকাৰী চাকৰি কৰা লোকসকলক তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ পালন-পোষণৰ দায়িত্ব ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনোৱাৰ সময়তো একাংশ লোকে পিতৃ-মাতৃৰ ওপৰত অকথ্য় নিৰ্যাতন চলাই আছে (Parents tortured by son in Assam)। এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ঢেকীয়াজুলিত । এগৰাকী পুত্রৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰ চাপিবলগীয়া হৈছে মাতৃ ।

অনুৰাগ কাশ্যপৰ থ্ৰিলাৰ ছবি 'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ'ত 'ডেফিনিট'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা জেইশান কোৱাড্ৰিৰ বিৰুদ্ধে 'প্ৰতাৰণা'ৰ অভিযোগ ৷ ৰাঁচীস্থিত এখন হোটেলৰ মালিকে হিন্দপিৰি আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ(FIR lodged against actor Zeishan Quadri) ।

সম্পদ সৃষ্টিয়ে আমাৰ জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । কিন্তু ইয়াক সঠিক উত্তৰাধিকাৰীলৈ হস্তান্তৰ কৰাটোও সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ (rightful heirs to passes wealth) । মনোনয়ন হৈছে এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালৰ সদস্যসকললৈ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে গোটোৱা সম্পত্তি হস্তান্তৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় (Nomination of wealth) । ভৱিষ্যতে যিকোনো সম্পত্তিৰ বিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিশ্বাসী মনোনীত ব্যক্তি বিচাৰি উলিওৱা আৰু ইচ্ছাপত্ৰ এৰি যোৱাটো হৈছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য ।