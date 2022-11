যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছে লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী (Lachit Borphukan birth anniversary in Jorhat) । সোমবাৰে যোৰহাটৰ কছাৰী ময়দানত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এক প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰাৰ হৈছে ।

আপুনি কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰেৰে পাৰ হওতে সাবধান হওক । যিকোনো মূহুৰ্তত ঘটিব পাৰে অঘটন । কিয়নো একাংশ ব্যক্তিগত হাতীৰ মাউতে নিজ খেয়াল-খুছিমতে বিপদজনকভাৱে কৰি আছে হাতী ছাফাৰী । আৰক্ষী, বনকৰ্মীকো কেৰেপ নকৰে উদণ্ড হাতীৰ মাউতে(Misbehaviour of mahout at Kaziranga) ।

দুবছৰ ধৰি বিটিচি পৰিষদৰ অধিবেশনত উপস্থিত নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী (Ex BTC chief Hagrama Mahilary) ৷ সেয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হেৰোৱা বুলি জাননী জাৰী কৰিব লাগে ৷ সোমবাৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত এই মন্তব্য কৰে বিটিচিৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে (BTC Chief Pramod Boro) ৷ বৰমা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে (Land patta distribution in Barama) ৷

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Kathiatali) ৷ এখন তীব্ৰ বেগী আল্ট্ৰা বাছে মহতিয়াই নিলে কাউন্টাৰৰ সন্মুখত ৰৈ থকা যাত্ৰীক ৷ সংকটজনক অৱস্থাত দুগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজন লোকক নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ (4 people injured in road accident) ৷

সংযুক্তা দত্তৰ পোছাকত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মডেল ৷ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে অন্যতম দুখন আলোচনীত স্থান পাইছে অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনাৰ পোছাকে ৷

১৯৯৪ চনতে স্থাপিত হোৱা ৰহাৰ অকণিৰ কবিতা ঘৰ নামৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৱে শিশুৰ শিক্ষা, বৌদ্ধিক বিকাশ, স্বাস্থ্য, সাহিত্যৰ লগতে শৰীৰ চৰ্চাৰ দৰে কাৰ্য্যত অগ্ৰণী ভুমিকা পালন কৰি আহিছে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানটোয়ে নিজৰ শাখা হিচাপে ২০১০ চনতে জন্ম দিয়া অন্যতম শাখা হল আঁহতগুৰি অকণিৰ কবিতা ঘৰ(Mime workshop at Ahatguri) ৷

২০২২ চনৰ এপ্ৰিলত কানাডাৰ ব্ৰেম্পটন চহৰত সৃষ্টি হোৱা উপ-মেয়ৰৰ পদত নিযুক্ত হ'ল এগৰাকী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক । ২০২২ৰ পৰা ২০২৬ লৈ ব্ৰেম্পটনৰ উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় হৰকিৰাট সিঙক(Harkirat Singh Appoints Brampton Deputy Mayor) । সিঙে ব্ৰেম্পটনৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মেয়ৰ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ নোৱাপাৰা চৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Fire breaks out in mukalmua)। নোৱাপাৰা চৰৰ চুৰমান আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুটা ঘৰৰ লগতে চাৰিটা ছাগলী, ১৫০ টা কুকুৰা, ভড়ালৰ ধানৰ লগতে বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী জুইত জাহ যাই ।

মুগাৰ লগত কপাহৰ দৰে জিলিকি থকা এটা পহু (Rare deer at Kaziranga) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ কহঁৰাত দৃশ্যটো বন্দী হ’ল এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এনে দৃশ্য দুৰ্লভ যদিও বগা ৰঙৰ পহুটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহু পৰ্যটকৰ ৷ কাষতে থকা মুগা বৰণৰ আনটো হগ ডিয়েৰ বা ছাগলী পহুৰ লগত বৰণটোৰ বাদে আকৃতিগত কোনো পাৰ্থক্য নাই বগা বৰণৰ পহুটোৰ (Indian hog deer)৷

মাজুলীত অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষ(Brahmaputra river goes abnormally dry) । মাজুলীত মহাবাহুৰ বুকুখন এতিয়া এটা সৰু জানৰ দৰে হৈ পৰিছে (Water level of the Brahmaputra) । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাত অফলামুখ পাৰঘাটত ফেৰী চলাচলত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিভাগৰ লগতে চালক(Ferry service in Majuli) ।