নেডাৰলেণ্ডৰ গ্ৰোনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক জুডিথ ৰোচমালেনে কয় (University of Groningen in Netherlands), "ক'ভিড-১৯ ৰোগৰ পিছত কিছুমান ৰোগীয়ে অনুভৱ কৰা দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষণবোৰৰ পৰিমাণ আৰু পৰিসৰ অৱগত কৰা তথ্যৰ আৱশ্যকতা আছে’’ ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে গুগলে ' ইণ্ডিয়া কি উড়ান' আঁচনি মুকলি কৰে ৷ গুগল আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰে সম্পাদনা কৰা এই প্ৰকল্পটো 'ইণ্ডিয়া কি উড়ান' নামৰ প্ৰকল্পটো যোৱা 75 বছৰত ভাৰতৰ অটল আৰু অদম্য মনোভাৱৰ ওপৰত আধাৰিত (Google launches India Ki Udaan)৷

এইবাৰ দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল সাংবাদিক । দুলীয়াজানৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজিৎ বড়াৰ বাসগৃহত দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণ (Miscreants attack journalist home) । গাড়ী আৰু মটৰ চাইকেলত অহা এটা দুস্কৃতিকাৰী দলে সাংবাদিক গৰাকীৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই যদিও ব্যৰ্থ হয় ।

স্মাৰ্ট চিটিৰ ফোপোলাস্বৰূপ উদঙাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত বাট-পথে(Devastated roads of Guwahati city) । অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । কেবাটাও জৰাজীৰ্ণ পথে জলা-কলা খুৱাইছে মহানগৰবাসীক (Damage road in Guwahati) ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India) হোৱা উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'ৰ(Azadi Ka Amrit Mahotsav) লগত সংগতি ৰাখি দেশত চলি থকা 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে(Har Ghar Tiranga Abhiyan) অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শিৱসাগৰতো অগপই বিতৰণ কৰিলে ত্ৰিৰংগা(National flag distribute in Amguri) ।

অসমৰ ৬ জনীয়া তীৰ্থযাত্ৰীক লুটি লৈ গ'ল ডকাইতৰ দলে । সোণৰ আঙুঠিসহ প্ৰায় ২৫,০০০ টকা লৈ গ'ল ডকাইতে (Assam devotees looted in Jharkhand)। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডকাইতৰ দলটোৰ এটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

হত্যা নে আত্মহত্যা ? আশ্ৰমৰ সন্মুখৰ এডাল গছত চিপ লাগি থকা অৱস্থাত এজন সাধু উদ্ধাৰ কৰা হয় (Body of saint hanging at ashram)৷

শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত এক বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান । অসম ৰাজ্যিক, আন্তঃজিলা টাইকোৱাণ্ডোত সোণৰ পদক লাভ কৰা টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈসকলক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে অসম টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই(Felicitation Ceremony in Amguri) ।

আজি 35 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে আদিত্য নাৰায়ণে (Aditya Narayan birthday) ৷ তাৰকা গৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁৰ জীৱনৰ লগত জড়িত কিছু আমোদজনক তথ্য ৷

বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমৱেল্থ গেমছ-2022 ত ভাৰতীয় এথলিট সকলৰ বাবে এনথেম হিচাপে বাজি উঠিল Shaabaash গানটো ৷ 15 জুলাইত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱা ছবি Jaadugar ৰ এই Shaabaash শীৰ্ষক গানটোৰ প্ৰযোজক, গীতিকাৰ তথা সুৰকাৰ হৈছে অসম সন্তান নীলোৎপল বৰা ৷