মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Suicide case in Morigaon) ৷ থ্ৰী নট থ্ৰী ৰাইফলৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে কৰ্তব্যৰত গৃহৰক্ষী জোৱান ৰন্টু মেধিয়ে (Home guard suicide in Morigaon SP Office) ৷ দেওবাৰে দুপৰীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়তে কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰে জোৱানজনে (Crime news in Morigaon) ৷

কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডই লজ্জানত কৰিছে সচেতন মহলক । হত্যাৰ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে প্ৰেমিকাৰ সৈতে লজত থকাৰ অনুমতি দিলে (Police allowed murder accused to stay with girlfriend)। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অপৰাধীক কেনেকৈ লজত থকাৰ অনুমতি দিলে ? ইয়াক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া । হত্যাৰ অভিযুক্তজনক চোৰাংচোৱা শাখাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু বল্লাৰী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

সন্ত্ৰাসবাদীৰ টাৰ্গেট পাঞ্জাৱ । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মোহালি ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত হাই এলাৰ্ট জাৰি (Terror alert in Punjab)। কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই এই সন্দৰ্ভত পাঞ্জাৱ আৰক্ষীক তথ্য দিছে । সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য কেইবাগৰাকী নেতা আৰু বিষয়া ।

পাকিস্তানত প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট ৰূপ ৷ যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ধাৰাসাৰ বাৰিষাৰ ফলত হোৱা বৰষুণৰ ফলত হোৱা আকস্মিক বান আৰু অন্যান্য বৰষুণৰ ঘটনাত কমেও ৩৬ জন লোক নিহত হোৱাৰ উপৰিও (36 killed in rain spells across Pakistan) ১৪৫ গৰাকী লোক আহত হয় ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কৰ্মৰাজীক সামৰি ডিফুৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক ভৱেন বৰুৱাৰ সম্পাদনাত আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুণছিং টেৰণৰ পৰিকল্পনাত প্ৰকাশ পোৱা 'কৰ্মযোগী ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙ' শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থৰ শুভ উন্মোচন কৰা হয় (Book on Tuliram Ranghang released) ৷ শনিবাৰে ডিফুৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ চৰকাৰী আৱাসত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থখনৰ শুভ উন্মোচন কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে ৷

দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । হিমাচল প্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ২০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (20 people died in Himachal due to bad weather)। ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটকসকলৰ বাবে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ২৪ আগষ্টলৈ বতৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।

ভাৰতৰ বাণিজ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে (Minister Sarbananda Sonowal visits Chabahar Port in Iran)। ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৬ টা মোবাইল হাৰ্বাৰ ক্ৰেন "ইণ্ডিয়ান প'ৰ্টছ্ গ্ল'বেল চাবাহাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড জ'ন" (IPGCFTZ)লৈ হস্তান্তৰ কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ মাজত স্বাক্ষৰিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসৰি ইৰাণৰ চাবাহাৰ বন্দৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈছে জেহাদী সংগঠন ৷ গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই আব্দুছ সুবাহান আৰু জালাল উদ্দিনক (Two suspected Jihadi arrested at Goalpara) জেহাদীৰ সন্দেহত আটক কৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভি ভি ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে দুই আটকাধীন সদস্যক জেহাদী বুলি নিশ্চিত কৰি এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰে (Goalpara police assured to detained person as jihadi)৷

বিবাহিত হৈও আন মহিলাৰ সৈতে পাৰ্কত হাতে লোটে ধৰা পৰিল বিজেপি নেতা (Married BJP leader extramarital affairs)। পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ৰাজপথতে প্ৰহাৰ কৰিলে বিজেপি নেতা আৰু মহিলাগৰাকীক । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল প্ৰহাৰৰ ভিডিঅ' (BJP leader caught with girl)।