উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে সৃষ্টি হোৱা অসমৰ সীমাবিবাদ সমস্যাৰ আছে ঐতিহাসিক পটভূমি । আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত অসম আৰু মোঘালয়ৰ মাজত সৃষ্টি হৈ অহা সীমাবিবাদৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে (Assam Meghalaya border dispute) ।

মেঘালয়ৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অসমৰ বহু বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে (tense situation in Meghalaya) । যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । অসমৰ লোকক মেঘালয়ত অশ্লীল গালি-গালাজ কৰা হৈছে । প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিছে খাচীয়া দুৰ্বৃত্তই । প্ৰাণৰ মমতাত মেঘালয় এৰিছে অসমৰ লোকে । এতিয়াও অসমৰ বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে শ্বিলঙৰ হোটেলত (people from Assam stranded in Shillong) । আছে বহিঃৰাজ্যৰ লোক । পৰ্যটকসহ ৩২ খনৰো অধিক বাহন শ্বিলঙত আবদ্ধ হৈ আছে । আজিও খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটত মেঘালয় অভিমুখে যোৱা অসমৰ বাহন আৰু অসমৰ লোকসকলক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ।

বিশ্বাসঘাতক দুই পুত্ৰক ৰেহাই নিদিলে পিতৃয়ে । প্ৰৱঞ্চনাৰে সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰি লোৱাৰ পাছতে পিতৃয়ে ত্যাজ্যপুত্ৰ কৰিলে দুয়োকে (Shameful incident in Kolgachia)। এই ঘটনাক লৈ কলগাছিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

বিজেপি শাসনত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে অসমৰ সম্পৰ্ক তিক্ততাপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম পুলিচক ধমক দিয়াৰ সাহস ক’ত পালে? যিকোনো সময়ত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 'নেডা'ৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে । অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই দৰে কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (APCC President Bhupen Bora) ।

আজি অসম সাহিত্য উপত্যকা বঁটা প্ৰাপক, কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহৰ ওপজা দিন (Assamese writer Imran Shah birthday) ৷ অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অন্যতম মাইলৰ খুটি পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহে ৯০ বছৰত ভৰি দিলে । বিভিন্নজনে জনাইছে সাহিত্যিকগৰাকীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ।

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জামপানীত শ শ বিঘা মাটিত অসমীয়া কৃষকে কৰিছে ৰবি শস্য (Agricultural Revolution on Assam Arunachal border)। চৰকাৰৰ সুবিধা অবিহনে কৃষকসকলে নিৰৱে চলাই গৈছে কৃষি বিপ্লৱ । অসম আৰু অৰুণাচল চৰকাৰক বিশেষ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে ।

ৰাজ্যৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহক মাহেকীয়া মাছুল আদায়ৰ নিৰ্দেশক লৈ সৰৱ বিভিন্ন দল সংগঠন (Parents dissatisfied with directive to charge fees of model school) ৷ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা মাহিলী ৩০০ টকাৰ মাছুল আদায়ৰ নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালন সঞ্চালকলৈ অভিভাৱকসকলে প্ৰেৰণ কৰে এখন স্মাৰকপত্ৰ ৷ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক সমন্বয় সমিতিয়ে বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালন সঞ্চালকলৈ এই স্মাৰকপত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰি মাছুল প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷ মাছুল আদায়ৰ নিৰ্দেশ শিশুৰ শিক্ষা আইনৰ পৰিপন্থী বুলি অভিহিত কৰিছে অভিভাৱকসকলে ৷

অসমৰ বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ ড৹ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৰ্বোচ্চ পৰিৱেশ সন্মান ‘চেম্পিয়ন অফ দ্যা আৰ্থ-২০২২’ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে (UN highest environmental honor to Purnima Devi Barman) ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে বালিৰ অবৈধ খনন (Illegal Sand mining in Assam) ৷ বালি খননৰ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত সঘনাই প্ৰচাৰ হৈ আহিছে যদিও কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ৷ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰক্ষী তথা বন বিভাগ ৷ ৰাজ্য়ৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে মাজুলীতো অৱৈধভাৱে চলিছে বালি খনন (Illegal Sand mining at Majuli) । বন বিভাগৰ ৰিজাৰ্ভত অবৈধ ভাৱে চলিছে এই খনন (Illegal mining in forest departments reserve)। কোনো ধৰণৰ টিপি নোহোৱাকৈ বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত চলিছে এই খনন কাৰ্য । মাজুলীৰ গেজিং চাপৰিৰ বিশাল এলেকাত মাটি খান্দি নিয়াৰ পাছতো বন বিভাগ নিমাত (Illegal mining in Majulis Ghazing Chapri)। প্ৰতিদিনেই এনেদৰে চলিছে বালি খনন কাৰ্য । সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি বালি খান্দি থকা অৱস্থাৰ পৰাই পলাল ট্ৰেক্টৰৰ লগতে অবৈধ খননত জড়িত ব্য়ৱসায়ী ।

জন্মৰ পিছৰে পৰা প্ৰিয়ংকা-নিকৰ কন্যাৰ মুখ চাবলৈ উদ্বাউল হৈ পৰিছিল অনুৰাগী ৷ সময়ে সময়ে প্ৰিয়ংকায়ো অৱশ্য়ে অনুৰাগীৰ কথা ভাবি শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে কন্যাৰ হাত, ভৰি, দেহৰ পিছফাল নতুবা আধা মুখ ইত্যাদি ৷ কিন্তু এইবাৰ শ্বেয়াৰ কৰা ফটো দেখি অনুৰাগীৰ উৎকণ্ঠা আৰু দুগুণে বৃদ্ধি পালে (Priyanka Chopra instagram) ৷ চাওক ফটোখন-