অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ মুক্ৰত গুলীচালনা (Firing at Assam meghalaya Border)৷ গুলীচালনাৰ ঘটনাত মেঘালয়ৰ তিনি দুৰ্বৃত্তৰ মৃত্যু ৷ লগতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত অসমৰ এজন বনকৰ্মী নিহত ৷

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়াৰীক ৰাজ্যৰ পৰা বহিস্কাৰৰ দাবী শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে ফৈদৰ বিধায়কৰ (Shinde faction asks BJP to remove Maharashtra governor)৷ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াভাবে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য ৷ এক অনুষ্ঠানত মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজনক "পুৰণি দিনৰ" আদৰ্শৰ প্ৰতিমূৰ্তি বুলি উল্লেখ কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল ভগত সিং কোশিয়াৰীয়ে (Chhatrapati Shivaji Maharaj was an icon of ’olden days’) ৷

Sunil Mukherjee Nagar : ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিলে গাঁও !

সুনীল মুখাৰ্জী নগৰ নামৰ গাঁওখনৰ দখলত মাটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত তাৰ কোনো নথি-পত্ৰ নাই । যাৰ ফলত তাত ৰাস্তা, পানী আৰু বিদ্যুতৰ দৰে প্ৰাথমিক সুবিধাৰ অভাৱো আছে (Jharkhand govt sells village) ।

টীয়ক বেন গাৰ্ডেন হাইস্কুলত শিক্ষক নিলম্বনক লৈ উতপ্ত পৰিস্থিতি (protest at Teak Ben Garden High School) । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকক নিলম্বন কৰাক লৈ মঙলবাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে উত্তাল কৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ (Protest against suspension of teacher at Teok)। উল্লেখ্য় যে দ্বীপেন বৰা নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে শনিবাৰে অভিভাৱকৰ অনুমতি সাপেক্ষে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষামূলক বনভোজলৈ নিয়াৰ অভিযোগত তেওঁক বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই নিলম্বন কৰে ।

নিজকে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লোক বুলি পৰিচয় দি ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দুই পিতা পুত্ৰ(fake crime control officer arrested) । নগাঁৱৰ আজাদ নগৰত এটা ভাড়াঘৰত থাকি জামাল উদ্দিন খান আৰু প্ৰিঞ্চ খান নামৰ দুই পিতা পুত্ৰই নিজেও ড্ৰাগছ সেৱন কৰি অঞ্চলটোত একপ্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে(Allegations of taking drugs) । উপায়ন্তৰ হৈ স্থানীয় লোক আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আটক কৰি সোমবাৰে সন্ধিয়া গতাই দিয়ে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত । পিছত আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আটক কৰা ভুৱা অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে সুখবৰ । আৰম্ভ কৰা হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত 5G সেৱা(5G service in Guwahati) । 5G প্ৰযুক্তিৰ স্মাৰ্টফোন থকা গ্ৰাহকে সদ্যহতে মহানগৰীৰ কেইটামান নিৰ্বাচিত এলেকাত কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নোহোৱাকৈ এয়াৰটেলৰ 5G Plus সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব(Airtel launches 5G service in Guwahati) ।

ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ (News impact of ETV Bharat)৷ অৱশেষত লাচিত দিৱসৰ পূৰ্বে পৰিষ্কাৰ হ’ব মাছখোৱাস্থিত লাচিত উদ্যান (AJP conducts cleanliness drive at Lachit Ghat)৷ লাচিত উদ্যানৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ বাতৰি দেওবাৰে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ইটিভি ভাৰতত ৷ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাচতে সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা দলে উদ্যানখনত চলাই এক চাফাই অভিযান ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকন্দি আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত জব্দ ১৫.৩৮ গ্ৰাম ড্ৰাগছ ৷ মহিলাসহ তিনি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক (Drugs peddler arrested in Hailakandi)৷

Shilpa Shetty and Raj Kundra wedding anniversary: শিল্পা শেট্টী আৰু ৰাজ কুন্দ্ৰাই 22 নৱেম্বৰত তেওঁলোকৰ 13 তম বিবাহ বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিছে । অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৰোমান্টিক ফটোৰে ভৰা এটা ভিডিঅ’ ।

ৰণশিঙা বাজিল ফুটবলৰ মহাৰণৰ ৷ বিজয় মুকুট পিন্ধিবলৈ সাজু বিশ্বৰ 32 খনকৈ দেশ(FIFA World Cup 2022) ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মাজতে সমগ্ৰ বিশ্বতে আলোচ্য বিষয় হৈ পৰিছিল কাটাৰৰ ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ৷ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰৱ দেশত আয়োজন হোৱা কাটাৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ শুভাৰম্ভণি হয় কোৰাণ পৰিবেশনেৰে ৷