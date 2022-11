Assam Book Fair : আজিৰে পৰা 10 দিনীয়াকৈ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম গ্ৰন্থমেলা

আজিৰে পৰা 13 নৱেম্বৰলৈকে ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair To Be Held At Dhemaji)৷ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ এই অসম গ্ৰন্থমেলাত 100 ৰো অধিক কিতাপৰ বিপনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ আজি বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত গ্ৰন্থমেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰণোজ পেগুৱে ৷

Fire in Karimganj : কৰিমগঞ্জৰ মদন মোহন ৰোডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

কৰিমগঞ্জৰ মদন মোহন ৰোডত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire breaks out in Karimganj) ৷ গেছ চিলিণ্ডাৰ লিক হোৱাৰ ফলতে উক্ত অঘটনটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ ৷

Get well soon Akhil Gogoi: অস্ত্ৰোপচাৰৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ শুভাকাংক্ষীয়ে ঈশ্বৰক জনালে প্ৰাৰ্থনা

হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান বাংগালুৰুত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অখিল গগৈ (Akhil Gogoi under treatment in Bengaluru) ৷ দাড়ি-চুলি কাটি বাংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হাস্পতালত অখিল গগৈক এইদৰেই সাজু কৰি তোলা হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ৷ শুকুৰবাৰে বাংগালুৰুত হ’ব অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Akhil Gogoi undergoes heart surgery) ৷

Silapathar Town College principal attack : চিলাপথাৰ টাউন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক আক্ৰমণ

চিলাপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত দুই যুৱকে আক্ৰমণ কৰিলে চিলাপথাৰ টাউন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক (Principal of Silapathar Town College attacked)। আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত অধ্যক্ষগৰাকী । দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

Tabu birthday: বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী টাবুৰ জন্মদিনত চাওঁ আহক তেওঁ অভিনীত কেইটামান উল্লেখোগ্য চৰিত্ৰ

অতি কম বয়সতে নিজৰ অভিনয় কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী টাবু সেই সকল তাৰকাৰ ভিতৰত অন্যতম যিসকলক সমালোচক আৰু দৰ্শকে সমানেই ভাল পায় । আজি টাবুৰ জন্মদিনত তেওঁৰ কেইটামান প্ৰশংসনীয় চৰিত্ৰৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক-

Bhauna Xomaruh: ভাওনাৰ বচনেৰে মুখৰিত যোৰহাটৰ কাছগড়াল

৩০ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৃহত্তৰ কাছগড়াল আঞ্চলিক ভাওনা সমাৰোহৰ(Bhauna Xomaruh observed in Jorhat) । যোৰহাটৰ পূৱ প্ৰান্তৰ কাছগড়ালত পাচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৃহত্তৰ কাছগড়াল আঞ্চলিক ভাওনাৰ সমাৰোহৰ । যোৰহাট জিলাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ভাওনা দলসমূহেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাওনা সমাৰোহত ।

Corruption in PMAY at Moran : অন কেমেৰা হিতাধিকাৰী আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা

কেমেৰাৰ সন্মুখতে হিতাধিকাৰী আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ মাজত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা ৷ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপ হিতাধিকাৰীৰ (Corruption in PMAY at Moran)৷

Amazon special deal: ব্যৱহাৰৰ পিছতো অপছন্দ হ'লে ঘূৰাই দিব পাৰিব এই স্পীকাৰ, অফাৰ আগবঢ়াইছে আমাজনে

বিশেষ অফাৰ হিচাপে এমাজনে গ্ৰাহকক সম্পূৰ্ণ ১০ দিনৰ বাবে এমাজন ইকো ডট স্মাৰ্ট স্পীকাৰ ট্ৰাই কৰাৰ বিকল্প দিছে । যদি এই ১০ দিনত স্মাৰ্ট স্পীকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা ভাল নহয়, তেন্তে কোম্পানীয়ে টকা ঘূৰাই দিব আৰু কোনো প্ৰশ্ন নোহোৱাকৈ প্ৰডাক্টটো ঘূৰাই লোৱা হ’ব । নতুন অফাৰটোৱে দেখুৱাইছে যে আমাজনে নিজৰ স্মাৰ্ট স্পীকাৰ ৰেঞ্জত আত্মবিশ্বাসী যে ইয়াক গ্ৰাহকে পচন্দ কৰাটো নিশ্চিত ।

হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ ঘৰতে ট্ৰাই কৰক Apple Kinnow Punch

শীতকালৰ কথা আহিলে চাহ, কফি, গাখীৰৰ বাহিৰে আন কোনো পানীয় নাথাকে যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰটো গৰম কৰি ৰাখিব পাৰে । কিন্তু ইয়াত এটাই সমস্যাই দেখা দিয়ে যে এই পানীয়ত কেলৰিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি আৰু ইয়াক দৈনিক গ্ৰহণ কৰাটোও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক ৷

কিন্তু এতিয়া আৰু আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সতেজ গৰম পানীয় যিটো অত্যন্ত স্বাস্থ্যকৰ আৰু ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আপুনি ভাল অনুভৱ কৰাৰ লগতে ই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপযোগী হ'ব । চাওক ৰেচিপি...

Teacher beating students: স্কুলীয়া ছাত্ৰীক শিক্ষকৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ

ডিফুত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ অভিযোগ অনুসৰি, স্কুলীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ শিক্ষকৰ (Students brutally tortured by school teacher) ৷ শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত শিক্ষাৰ্থী ৷