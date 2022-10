Neel Pawan Barua health is deteriorating : ক্ৰমাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা

ক্ৰমাৎ অসুস্থ অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰা চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা (Neel Pawan Barua is more sick) ৷ বৰ্তমান GMCH ৰ ICU ত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে শিল্পীগৰাকী ৷ জানিব পৰা মতে, কৃত্ৰিমভাৱে শ্বাস-প্ৰশ্বাস লৈ আছে চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাই ৷ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৷

Assam Book Fair : গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ৫ স্থানত অসম গ্ৰন্থমেলা

সংবাদমেলত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ বিষয়ববীয়া । ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ নলবাৰী, যোৰহাট, গুৱাহাটী আৰু বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair) । অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ গ্ৰন্থ বিপণীয়ে । ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বিদেশৰো গ্ৰন্থ বিপণীয়ে । ডিফুতো অসম গ্রন্থমেলা আয়োজনৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে । অসম প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য বঁটাৰ (Assam Publication Board Literature Award) মাননী বৃদ্ধি । প্ৰকাশকে ৩ লাখ টকা লগতে লেখকে পাব ৫ লাখ টকা ।

Erosion in Chabua : মামা এবাৰ আহি আমাক চাই যাওক, খহনীয়াগ্ৰস্তৰ প্ৰাৰ্থনা

কান্দোনত ভাগি পৰিছে চাবুৱাৰ ৰাইডাঙবাসী । কেমেৰাৰ সন্মুখতে কান্দি কান্দি মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীত কাতৰ আহ্বান জনাইছে (People affected by erosion appeal to CM)। খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা অঞ্চলটোত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

Veteran actor Nipon Goswami : বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ অন্তিম যাত্ৰা

বিশিষ্ট অভিনেতা তথা অসমীয়া ছবিজগতৰ পথিকৃৎ নিপন গোস্বামীৰ শেষৰটো যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে (Last journey of Actor Nipon Goswami)। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰলৈ, তাৰ পাচত দীঘলী পুখুৰীলৈ আৰু তাৰ পাছতে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয় বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ নশ্বৰদেহ (Actor Nipon Goswami is no more) ৷ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বহু গুণমুগ্ধই মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ এটা বৰ্ণিল অধ্যায় ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে । ১৯৫৭ চনতেই শিশু শিল্পীৰূপে চলচিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে দেহাৱসানৰ পাচতেই অৱসান ঘটিল এটা সোণালী যাত্ৰাৰ । যি যাত্ৰাত অসমীয়া চলচিত্ৰ জগত বিগত ৬ টা দশক জুৰি সাক্ষী হৈ ৰৈছিল অভিনেতাগৰাকী । তেনে এগৰাকী অভিনেতাক হেৰুৱাই শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ।

Request of Sankardev Sangha: ৬ নৱেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা নকৰিবলৈ TAYPA ক অনুৰোধ

৬ নৱেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা নকৰিবলৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদলৈ কৰযোৰে আহ্বান শংকৰদেৱ সংঘৰ শিশু আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ আহ্বায়ক সমিতিৰ । শংকৰদেৱ সংঘৰ শিশু আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ মাজতে ৬ নৱেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল TAYPA ই (TAYPA will called Charaideu District bandha) ।

Burmese supari seized: হাইলাকান্দিত জব্দ লক্ষাধিক টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি

হাইলাকান্দিত বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ (Burmese supari seized in Hailakandi)। জব্দকৃত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ডেৰ লক্ষাধিক টকাৰ হ’ব বুলি জনালে আৰক্ষীয়ে ।

Putin on Modi : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক প্ৰশংসা পুটিনৰ, ‘‘তেওঁ এজন ডাঙৰ দেশপ্ৰেমিক’’

মস্কোত ৰাছিয়ান ভাষাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰশংসা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত স্বতন্ত্ৰ বৈদেশিক নীতি পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি অখ্যা দিয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে (Modi is a patriot of his country said Putin) ৷

Manik Sarkar : ক্ৰমবৰ্ধিত নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত বিজেপিক সমালোচনা মাণিক সৰকাৰৰ

ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সৰকাৰে (Former Tripura CM Manik Sarkar) মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ বৰ্ধিত প্ৰৱণতা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ বিজেপি-আইপিএফটি চৰকাৰক সমালোচনা (Manik Sarkar slammed BJP IPFT government) কৰি দাবী কৰিছে যে মানুহে এই চৰকাৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে ।

MP Rwngwra Narzary visits Indo-Bhutan border : অসমৰ পৰিৱেশ বিনস্ত কৰিছে ভূটানে !

পোহৰলৈ আহিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ কু-কৰ্ম (Bhutans misdeeds have come to light)। সুৰা কোম্পানীৰ পেলনীয়া আৱৰ্জনা, বিষাক্ত পদাৰ্থ নিজৰাৰ মাজেৰে অসমৰ চিৰাঙৰ নৈ-উপনৈসমূহলৈ আহিছে । বহু জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে, মানুহৰ বাবেও বিপদ নামি আহিছে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে লৈছে উদ্যোগ ।

