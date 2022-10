Benefits of Lemon grass: Lemon grassৰ গুণকাৰী দিশসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক

আপুনি নিশ্চয় বহুবাৰ শুনিছে যে ছালৰ যত্নৰ ৰুটিনত Lemon Grass যোগ কৰিলে ছালৰ মানদণ্ড উন্নত হয় । কেৱল এয়াই নহয়, চুলিৰ বাবেও Lemon Grass তেল অতি উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় । Lemon Grassৰ নাম শুনি বহু মানুহৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে Lemon Grass কি ? জানো আহক ইয়াৰ বিশেষত্ব-

Assam actor Nipon Goswami: অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু নাই

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু নাই (Veteran Actor Nipon Goswami is no more) ৷ সকলোকে কন্দুৱাই এক অজান পৃথিৱীলৈ গ’ল গৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহগৰাকী ৷ মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মহীৰূহ নিপন গোস্বামীয়ে ৷

Tripura BJP : মন্ত্ৰীপুত্ৰ ধৰ্ষণত জড়িতৰ অভিযোগ নাকচ ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ

চিপিআইএম (CPIM) আৰু কংগ্ৰেছে (Congress) কেৱল মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈয়ে উক্ত ধৰ্ষণৰ গোচৰত মন্ত্ৰী ভগৱান দাসৰ পুত্ৰক জড়িত কৰি এটা বিদ্বেষপূৰ্ণ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে (Tripura minister son alleged rap case) ।

Brahmastra OTT: অ’টিটিৰ বাবে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ প্ৰচাৰ নচলাই ৰণবীৰে

আলিয়া ভাটে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে য’ত ৰণবীৰ কাপুৰে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ দলৰ এজন সদস্যৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি থকা দেখা গৈছে ৷ মানুহজনে অ’টিটি প্লেটফৰ্মত ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁক ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । কিন্তু ভিডিঅ’টোত ৰণবীৰে নিজৰ বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা যেন দেখা গৈছে ৷

Kashmir Black Day : আজি কাশ্মীৰীসকলে পালন কৰিছে ক'লা দিৱস

নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ (Line of Control) দুয়োফালে থকা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাশ্মীৰীসকলে আজি ২৭ অক্টোবৰ তাৰিখটো ক'লা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব (Kashmir Black Day Observed) । এই দিৱস পালনৰ অৰ্থ হৈছে এই কথাটে বিশ্বক জনোৱা যে ভাৰতে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমি অবৈধভাৱে আৰু তেওঁলোকৰ আশা-আকাংক্ষাৰ বিৰুদ্ধে দখল কৰিছে ।

Raveena Tandons birthday:ৰবীনাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰাশাই শ্বেয়াৰ কৰিলে এখন পুৰণি ফটো, চাওক

ৰবীনা টেণ্ডনৰ জন্মদিনত জীয়েক ৰাশা থাদানীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰী মাতৃৰ এখন অতি পুৰণি ফটো (Raveena Tandons birthday) ৷ ফটোখনৰ সৈতে ৰাশাই লিখিছে এটি মৰমেৰে ভৰা বাৰ্তা ৷ চাও আহকচোন ৰবীনা টেণ্ডনৰ পুৰণি ফটোখন-

Murder in Cachar: কাছাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কাছাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Murder in Cachar) ৷ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ নিজৰ ভতিজাকেই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে খুড়ায়েকক ৷ হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী যুৱকৰ ৷ বুধবাৰে নিশা কাছাৰৰ জিৰিঘাটত সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো ৷

EWS certificate to married woman living separately : বিবাহৰ পাছত পৃথকে থকা মহিলাক EWS প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ

বিয়াৰ পাছত পৃথকে থকা মহিলাক EWS প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিলে আদালতে (Court orders issuance of EWS certificate to women)। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে লেখ আৱেদনৰ জৰিয়তে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ৰাহজ বিষয়াক অস্থায়ীভাৱে EWS প্ৰমাণপত্ৰ জাৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে ।

Redmi Smartphone: 210W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে মুকলি হ'ব Redmiৰ নতুন Smartphone

স্মাৰ্টফোনৰ জগতত আজি বিগ বেং কৰিবলৈ ওলাইছে Redmiয়ে । আজি কোম্পানীটোৱে ৰেডমি নোট ১২ ছিৰিজ মুকলি কৰিব । এই ছিৰিজৰ অধীনত ২১০ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰা ৰেডমি নোট ১২ এক্সপ্ল’ৰাৰো মুকলি কৰা হ’ব ।