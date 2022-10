Congress President Elections Results: কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে(Congress presidential polls 2022) । শশী থাৰুৰক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় খাৰ্গে । আজি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ।

Tharoor allegation on cong counting: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ থাৰুৰ শিবিৰৰ

ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ভোটদানৰ নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৷ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰেই প্ৰতিদ্বন্দী তথা কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰৰ শিবিৰে(Shashi Tharoor allegation on cong counting) ৷

FIR against Janardan Deva Goswami: সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু

দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু(FIR against Janardan Deva Goswami) ৷ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে(Janardan Dev Goswami Controversy) ৷

Congress presidential election result 2022 : আজি কংগ্ৰেছে পাব নতুন সভাপতি

বুধবাৰে ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰ নাম । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন (Congress presidential polls)। সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰ । আজি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে ।

Rape case in Hyderabad: ৩৬ বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি চাৰি বছৰীয়া শিশু

এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থী যৌন কামনাৰ বলি হ'ল ৩৬ বছৰীয়া গাড়ী চালকৰ ৷ তিনি দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ (A four year old girl student sexually assaulted in Hyderabad)৷

Aryan Khan drugs case: এনচিবি বিষয়াৰ আচৰণ সন্দেহজনক, ৰাডাৰত 7ৰ পৰা 8জন বিষয়া

অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ ড্ৰাগছ গোচৰৰ প্ৰতিবেদন দিল্লী এনচিবিৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এনচিবিৰ স্পেচিয়েল ভিজিলেন্স টিমে । ইয়াৰ লগতে তদন্তত দেখা গ’ল যে গোচৰটো সন্দৰ্ভত বহু অনিয়ম হৈছে ( Aryan Khan drugs case)।

Bhediya trailer: বলীউডত বৰুণ ধৱনৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ;নিৰ্মাতাই মুকলি কৰিলে ভেড়িয়াৰ ট্ৰেইলাৰ

বৰুণ ধৱন আৰু কৃতি সেনন অভিনীত ছবি ভেড়িয়াই 25 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে (bhediya release date)। চলচ্চিত্ৰখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে 19 অক্টোবৰত নিৰ্মাতাসকলে ভেড়িয়াৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰি বৰুণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত 10 বছৰীয়া যাত্ৰা উদযাপন কৰে ।

কেটৰিণাৰ ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টে সদায় দৃষ্টি টানি নিয়ে অনুৰাগীৰ

Lok Sabha election 2024: লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে

এ আই ইউ ডি এফক বাদ দি বিজেপি বিৰোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ পোষকত‍া কংগ্ৰেছৰ । তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত । ১১ টা সমষ্টিত সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিভিত্তিত কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ(Opposition party not ready for General Election) । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 'ভাৰত জোড়ো' যাত্রাৰে কংগ্ৰেছে ১ নবেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অভিযান ‍আৰম্ভ কৰিব(Bharat Jodo Yatra) । বিজেপিয়ে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে বহুধাবিভক্ত বিৰোধীৰ মাজত মাথো মতান্তৰ ।

Children born in natural environment are more healthy: প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা শিশুসকল কিয় অধিক সুস্থ হয়

শেহতীয়াকৈ ইউৰোপত কৰা এক সমীক্ষা তথা গৱেষণাত বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে যিসকল শিশুৱে মাটিত খেলা-ধূলা কৰি ডাঙৰ-দীঘল হয়, তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আনতকৈ ভাল । কিন্তু আমাৰ দেশত প্ৰাচীন কালৰে পৰা আয়ুৰ্বেদ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাত শৈশৱত প্ৰকৃতিৰ সংগীত আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সৈতে খেলা-ধূলা কৰি শৈশৱত অধিক সময় কটায়, ডাঙৰ হ’লে তেওঁলোকৰ কেৱল শাৰীৰিক নহয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।