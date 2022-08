ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant conflict)৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিতো চলিছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ (Terror of Wild Elephant at Sonari)৷ সোণাৰিৰ ১৪ নং ৱাৰ্ডৰ থুকুবিলত নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিলে খেতিপথাৰ (Paddy field destroyed by wild elephant)৷

সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি তথা পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে (Srimanta Sankardeva Tirobhava Tithi at Barpeta Satra) ৷ উল্লেখ্য়, বৰপেটা সত্ৰত সাতদীনিয়াকৈ পালন কৰা হয় গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷

উজনি ত্যাগ কৰি শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰথম বৰপেটাত বাস কৰা চিনপৰা ভিঠি থানৰ উন্নয়ণৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ তৎপৰতা(Development of Chinpara Bhithi Than) ৷ শনিবাৰে থানখনিৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে সৌৰচাকি আৰু বিজুলী চাকি ব্যৱস্থাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আজি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৪৫৪ সংখ্যক তিৰোভাব তিথি । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ তিৰোভাব তিথি । জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে ভক্তি ৰসৰ অমিয়া সুৰে সপ্ত বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিবেশ(Sankaradeva death anniversary) ।

চৰকাৰে ৰাজ্য়ৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ণৰ কথা যিমানেই নকওক কিয় বৰ্তমানো একাংশ পথৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো মনত উদয় হ'ব এটা প্ৰশ্নৰ- উন্নয়ণ ক'ত ? ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তৰ দৰে এটা পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিছে জনীয়াৰ গাগলমাৰীবাসী ৰাইজে(Poor road condition in Janiya) । উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ(Protest in Jania) ।

বোকাখাতত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় জিলা ভিত্তিক কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা (Karate competition in Bokakhat)। 'ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মক মৰাত্মক ড্ৰাগছ, গুটখা আৰু ৰাগীয়াল দ্ৰব্যৰ পৰা আতঁৰত ৰাখিবলৈ সমৰ কলা খেলিবলৈ দিয়ক'-এই আহ্বানেৰে অনুষ্ঠিত হয় জিলা ভিত্তিক কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাখনি ।

দেওবাৰে মুম্বাইত অভিনেত্ৰী সুস্মিতা সেনক তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰহমান শ্বলৰ সৈতে দেখা গ’ল (Sushmita Sen spotted with ex Rohman Shawl) ৷ প্ৰাক্তন দম্পতীহালৰ সৈতে সেনৰ ডাঙৰ কন্যা ৰেনী সেনো আছিল ৷ ৰেনী আৰু ৰহমানে দুয়ো দুয়োকে সুন্দৰকৈ সম্ভাষণ জনায় (Sushmita Sen daughter) ৷ পাপ্পাৰাজীৰ সৈতে সুন্দৰকৈ মত বিনিময় কৰে সুস্মিতাই ৷ তিনিওৱে মিলি ফটোৰ বাবে প’জো দিয়ে ৷

মথুৰা জংচনৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা মাতৃৰ লগত শুই থকা অৱস্থাত চুৰি হোৱা এটি শিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিজেপি নেত্ৰীৰ বাসগৃহত (Mathura Junction Stolen child)৷ ফিৰোজাবাদৰ বিজেপি নেতা আৰু ৱাৰ্ড কাউন্সিলাৰ বিনিতা আগৰৱালাৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7 মহীয়া দেৱশিশুটো(Stolen child found at bjp leaders home)৷

বুকুৰ কুটুমৰ তেজেৰে ৰাঙলী হ’ল পণ্ডিতৰ হাত (Murder case in Uttarakhand) ৷ মহেশ নামৰ এজন লোকে একেলগে নিজ পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী সদস্যক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা ঘটনাই সৰ্বত্ৰে ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে (Man killed five of his family members)৷

সোমবাৰে KWK7 ৰ নিৰ্মাতাসকলে কৃতি আৰু টাইগাৰ উপস্থিত থকা কফি উইথ কৰণ 7ৰ সেই বিশেষ খণ্ডটিৰ প্ৰমো আপলোড কৰে (KWK7 promo featuring Kriti Sanon and Tiger Shroff) ৷ ভিডিঅ’ ক্লিপটোত কৰণ জোহৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত অনুষ্ঠানটোত টাইগাৰ আৰু কৃতিয়ে এক সুন্দৰ সময় অতিবাহিত কৰা দেখা গৈছে ।