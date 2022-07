প্ৰতিবছৰে ২৬ জুলাইৰ দিনটো দেশজুৰি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় (Kargil Vijay Diwas in India)। এই দিনটোতে ভাৰতীয় সেনাই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে "অপাৰেচন বিজয়"ৰ সফল সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছিল । এই যুদ্ধতেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বীৰ শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্টু গগৈয়ে । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে খুমটাইতো পালন কৰা হৈছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ।

সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা(Truck Falls down from Hill) ৷ চকুৰ সন্মূখতেই পাহাৰৰ পৰা বাগৰি পৰিল এখন ট্ৰাক ৷ ২৫ জুলাই অৰ্থাৎ সোমবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি নাগালেণ্ডৰ মোকোকচাঙত এখন মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।

হাতীৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিব লগা হৈছে তিতাবৰৰ কেশৱ গগৈয়ে ৷ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বিগত প্ৰায় দুমাহে শয্যাশায়ী হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া কেশৱ গগৈ । চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন ফালৰ পৰা কোনো সাহায্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ ৷

উত্তৰ-পূৱত LPG ট্রেন্সপ’ৰ্টাৰ এছ’চিয়েশনৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰিবহণ সেৱা ব্যাহত হৈছে (NEPLTA strike in Chirang)। চিৰাং জিলাতো LPG ট্রেন্সপ’ৰ্টাৰ এছ’চিয়েশনে ধৰ্মঘট অব্যাহত ৰাখিছে । IOCL কৰ্তৃপক্ষই সন্থাক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ ।

শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰিছে একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম (Eklavya Adarsh Residential School in Tripura)। অনুমোদিত ১৮ খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ১০ খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে । জনজাতি সমাজৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ ।

মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াসকলে এনে সকলো অৰ্ডালি স্বেচ্ছাই এৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে সৰ্বভাৰতীয় সেৱা আচৰণ নিয়ম অনুসৰি ভাল আচৰণ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সাহস প্ৰদৰ্শন কৰিব (Madras HC expected to surrender all orderlies voluntarily)।

পুলুৱাৰি শ্বৰীফ সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্দেহত বিহাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহম্মদ জালালুদ্দিন আৰু নুৰুদ্দিন জাংগীৰ ৪৮ ঘন্টাৰ আৰক্ষীৰ ৰিমাণ্ড সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য । PFI(Popular Front of India) ৰে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে জালালুদ্দিনে ।

আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস(Kargil Vijay Diwas 2022) । ২৩ বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় সেনাই কাৰ্গিলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল । তদুপলক্ষে দেশজুৰি উদযাপন কৰা হয় কাৰ্গিল বিজয় দিৱস । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে নগাঁৱতো কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় প্ৰভাত ফেৰী কাৰ্যসূচী(BJP take out rally in Nagaon on occasion of Kargil Vijay Diwas) ।

এটা নহয়, দুটা নহয়, পাঁচটাকৈ সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে ৰাজস্থানৰ কৌৰালি জিলাৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে (Woman delivers 5 babies in Rajasthan) ৷ ইয়াৰে দুটি দেৱশিশু বাচি থকাৰ বিপৰীতে আন তিনিটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷

ছাড্ৰিষ্ট আন্দোলনত ছিয়া ধৰ্মগুৰু মোকতাদা আল-সদৰৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ অনুগামীসকলক সংসদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত এক ৰাজনৈতিক অচলাস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে এই অচলাস্থা অৱসানৰ দিশে আগবাঢ়িছে । কাৰণ ইৰাকী সংসদৰ ছিয়া ৰাজনৈতিক গোটসমূহে চৰকাৰ গঠনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ কেইমাহমান পিছত মহম্মদ ছিয়া আল-চুডানীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে মনোনীত কৰিছে(Iraqi parliament nominated MohammedShia al Sudanifor Prime Minister)।