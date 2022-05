ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বান বিভীষিকা (Flood situation is remain same in Assam) । বানত ডুব গৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁৱৰ কৃষিভূমি । বানৰ কৱলত পৰি ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাজনো লোকে (Many people died flood in Assam)৷ এইবাৰ ৰহাৰ দীঘলীয়াআটিত বানৰ কৱলত পৰি মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ ।

স্বাধীনতাৰ ৭০ টা বছৰৰ পিচত কমলপুৰ অসম তথা কমলপুৰ সমষ্টিলৈ আহিল এক সুখবৰ । শীঘ্ৰেই কমলপুৰত স্থাপন কৰা হ'ব ফ'ৰেনচিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়(Forensic science university at Kamalpur) । কমলপুৰৰ দিনকৰ নামৰ ঠাইত স্থাপন হ'ব এই বিশ্ববিদ্যালয়খন । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ১৫/১৬ টা বিভাগত থাকিব বিশেষ শিক্ষা ব্যৱস্থা ।

গোৱালপাৰা কুৰ্শ্বাপাকৰীত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (Public protest against forest department in Goalpara) ৷ বন্যহস্তীৰ গোচকত এমাহত দুজনৰ প্ৰাণহানি ৷ দুদিনত চল্লিশটা ঘৰ বিনষ্ট কৰে বন্যহস্তীৰ ।

চৰাইদেউৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত ৰ'দে বৰষুণে পৰি থাকি নষ্ট হৈছে বহু মূল্যবান ঔষধ ৷ কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ শীঘ্ৰেই এটা ঔষধৰ ভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সচেতন মহলৰ ৷

ধুবুৰীত উপস্থিত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ(Akhil Gogoi in Dhuburi) । ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ । চৰকাৰৰ লগতে AIUDF তথা বদৰুদ্দিন আজমলক তীক্ষ্ণ সমালোচনা গগৈৰ(Akhil criticize AIUDF and Assam Gvt.) ।

টিকটৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত (Archery championships in Andhra Pradesh) ভাগ লোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ’ল অসমৰ দুই প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ৷ ৰে’লৰ টিকট নিশ্চিত নোৱাৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উভতি আহিব লগীয়া হয় খেলুৱৈ দুগৰাকী ।

ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃষক ৰাইজৰ হাহাকাৰ ৷ ইফালে কৃত্ৰিম বানে বুৰালে জোনাইৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষিভূমি ৷ কেইবা শতাধিক কৃষকৰ হাহাকাৰ ৷

শনিবাৰে IPLৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ খেল অনুষ্ঠিত হয় (IPL 2022)। দিল্লী বনাম মুম্বাই । কিন্তু খেলখনৰ ফলাফলে আনন্দিত কৰি তুলিলে RCB দল আৰু সমৰ্থকক । নিৰাশ হ'বলগীয়া হ'ল দিল্লী । কিন্তু কিয় ?

দেশবাসীলৈ চৰকাৰৰ সাময়িক সকাহ । পেট্ৰ'লৰ ওপৰত আবকাৰী শুল্ক ৮ টকা আৰু ডিজেলত ৬ টকা হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা চৰকাৰৰ (Petrol Diesel prices reduced)। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লত ৮.৬৯ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৭.০৫ টকাকৈ হ্ৰাস হ'ল ।

এজন যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি শনিবাৰে জ্বলিল বটদ্ৰৱা থানা(Mob burns down Batadrava Police Station in Assam) ৷ দেওবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে স্থানীয় বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ৷