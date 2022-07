বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰ জিলাত এখন মিগ-২১ যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ যুঁজাৰু বিমানখনত থকা দুয়োজন পাইলটৰে মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই (Two pilots killed in IAF MiG 21 crash)৷

পশ্চিমবংগৰ দুৰ্গাপুৰত বৃদ্ধি পাইছে সোৱাদযুক্ত কণ্ডমৰ বিক্ৰি ৷ বহু সময়ত ফাৰ্মাচীবোৰত ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ ষ্টক শেষ হোৱা পৰ্যায় পায়গৈ (Youths are buying condom to get intoxicated) ৷

দেশৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক "ৰাষ্ট্ৰপত্নী" শব্দৰে সম্বোধন কৰা কংগ্ৰেছী সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ দাখিল কৰিছে মধ্য প্ৰদেশ বিজেপিৰ সদস্যসকলে (FIR filed against Congress MP Adhir Chowdhury) ৷

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠ্যক্ৰম ইংৰাজী মাধ্যমৰ হ'ব (Assam cabinet decisions for education sector)। কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগৰ আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । মাতৃভাষাতে বিদ্যালয় থাকিব যদিও গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজীত পঢ়োৱা হ'ব ।

এটা ভগ্ন কালভাৰ্টক লৈ শংকিত গৌৰীসাগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ (Broken culvert scares Amguri people)। বিগত প্ৰায় ৫ বছৰ ভগ্ন কালভাৰ্টটো মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ । অতি শীঘ্ৰে কালভাৰ্টটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজ তথা দল-সংগঠনৰ ।

কৰ্ণাটকৰ মাংগালোৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ ঘটনা(Man killed in mangaluru) ৷ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ সুৰথকাল অঞ্চলত এগৰাকী লোকক হত্যা কৰে চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ৷ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত যুৱকজনৰ নাম ফাজিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে ৷

এজন পিতৃয়ে দিনৰ পোহৰতে নিজ কন্যাক অটোৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায় (Father tried to kill his own daughter) ৷ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত থকা ছোৱালীজনীয়ে অৱশ্যে কোনোপধ্যে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এন আৰ চিৰ নতুন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক নিযুক্তি (New state coordinator of NRC) ৷ আই এ এছ বিষয়া পাৰ্থ প্ৰতিম মজুমদাৰক (IAS Partha Pratim Mazumdar) এন আৰ চি ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ দায়িত্ব অৰ্পন ৷ অহা 31 জুলাইত কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব বৰ্তমানৰ সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ ৷ এন আৰ চিৰ প্ৰথম গৰাকী ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদত আছিল প্ৰতীক হাজেলা ৷

বৰপেটাত এজন বিশেষ ভাৱে সক্ষম ব্যাক্তিৰ বাহগৃহৰ পিছফালে উদ্ধাৰ এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন মটৰ চাইকেল (Motorcycle without number plate recovered)। পিছে এই এই মটৰ চাইকেলখন ক’ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল সেয়া নাজানে গৃহস্থই ।