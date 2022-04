বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ঘোষিত ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰে(BJP won both the Rajya Sabha seats in Assam) । ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে এই ফলাফল অৱধাৰিত আছিল বুলি উল্লেখ কৰে ৷

বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ঘোষণা কৰা হয় ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 2020 (Assam Rajya Sabha Election Results 2022) । ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰে ।

ঘোষণা হ’ল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ দুখন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে বিজেপি আৰু মিত্ৰদল ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীয়ে ৷ বিগত কেইবাটাও দশকৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যসভাত অসমৰ পৰা নাথাকিব কোনো কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি (Congress fiasco in Rajya Sabha election of Assam) ।

‘‘মেহেংগাই মুক্ত ভাৰত অভিযান’’ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল হৈ পৰিল সোণাৰি ৷ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সোণাৰিত প্ৰতিবাদত বহিল চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ (APCC protest at Sonari) ৷ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিনটোত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে পেট্ৰ’ল-ডিজেল আৰু নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি (Price hike in Assaam )ৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে সোণাৰিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰূপায়ন কৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ।

সত্ৰৰ ভূমি বেদখলৰ পাচত এইবাৰ বেদখল হৈছে বিদ্যালয়ৰ ভূমি (School Land Enchrochment) ৷ জানিব পৰা মতে, এইবাৰ ভূমি বেদখলৰ কবলত পৰিছে লখিমপুৰৰ চেইন্ট মেৰীজ স্কুল ৷ এই অভিযোগ তুলিছে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে ৷

কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ (Congress workers protest against Siddique ahmed)। ইন্দিৰা ভৱনৰ সম্মুখত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে জ্বলালে ছিদ্দিক আহমেদৰ প্ৰতিকৃতি (Siddique ahmed's effigy burned in Karimganj) । ছিদ্দিক আহমেদক গাড্ডাৰ বুলি অভিহিত কৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলে ।

বিগত বৰ্ষৰ 1 জুন তাৰিখে লংকাৰ উদালী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক সেউজ কুমাৰ সেনাপতিক কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা মহিলাসহ সৰ্বমুঠ 33 জন অভিযুক্তক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে শংকৰদেৱ নগৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় (33 accused including women in Lanka doctor attack case produced court) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ মানিক সাহাই (BJP won lone seat of Rajya Sabha in Tripura) ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ড৹ সাহাই চিপিআই (এম)ৰ প্ৰাৰ্থী ভানু লাল সাহাক ২৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নিৰাপত্তা বাহিনী, তিনিচুকীয়া আৰক্ষী, বৰডুবি আৰক্ষী আৰু লাংকাছী আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই লক্ষীপথাৰ বনাঞ্চলত মজুত কৰি ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কনডেন্স তেল জব্দ কৰে (Condensate oil seized in Tinsukia) ৷

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল সম্বোধন । সাহসী আৰু ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্রী আৰু গৃহমন্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । অসমক বিকাশৰ গতিত আৰু অধিক আগুৱাই যোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক অশান্ত অঞ্চলৰ পৰা মুক্ত কৰিলে (Govt removes AFSPA from 60% areas of Assam) । অসমৰ ৯ খন জিলা আৰু এটা মহকুমাকত অব্যাহত থাকিব সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন ।