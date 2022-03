বেতকুছি-পানবজাৰ-ৰাণী-পামহীৰ ৰাজপথত সহস্ৰাধিক বাহনত পৰিবহন বিভাগৰ তালাচী (Operation in vehicles by transport department) । ১৪ খন বাহন জব্দ, ২০০ ৰো অধিক গোচৰ ৰুজু । শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ব্যৱসায়ীক বাহনৰ গৰাকী, উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান, নিৰ্মাণকাৰী সংস্থালৈ চূড়ান্ত সকীয়নি ।

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দবা, শংখ ধ্বনি আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে মুখৰ হৈ আছে মাজুলীৰ চৌপাশ (Holi celebration in Majuli) ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দক্ষিণ পাট সত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ফল্গুৎসৱ (Holi festival celebrate in Majuli)।

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ (Opposition MLAs walk out of budget session in Tripura)। ৰাজ্যপালনৰ ভাষণ নুশুনাকৈয়ে সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীয়ে । ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ ।

কলগাছিয়াৰ দিগজানিত বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ জব্দ (Timber seized in Kalgachia)। কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দিগজানি গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়া আৰক্ষী আৰু বালিকুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ বাটাম জব্দ কৰে (Police operation against timber) ।

মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত সংঘটিত এক এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out at Narayanpur high school) ৷ জুইত জাহ যায় বিদ্যালয়ৰ বহি নথি-পত্ৰ আৰু আচবাব ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত জল নিষ্কাষণ, বৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ জাৰী কৰা (Ban on drainage or borewell drilling in Kamrup Metro) কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তই শেহতীয়াভাৱে বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আহ্বান কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত জল নিষ্কাষণ, বৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত জাৰী কৰা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা বুলি ঘোষণা কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ।

মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ‘আলােক প্রভঞ্জন বেলফেয়াৰ ছচাইটীৰ উদ্যোগত আয়ােজিত এক অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সমাজকর্মী শংকৰ দাসৰ মৃত্যুঞ্জয় ভাৰত’ নামৰ এখন গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মােচন কৰে (Cm unveils book of eminent thinker Shankar Das ) ৷

পুনৰ দাওদাওকৈ জ্বলিছে বালিপৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । চতুৰ্থ দিনা আকৌ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই অগ্নিকাণ্ডই (Devastating wild fire in Balipara reserve forest)।

তাল খোলৰ শব্দত মুখৰিত গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ফাল্গুৎসৱ(Holi festival at Batadrava shrine) । ফাল্গুৎসৱ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে বটদ্ৰৱা থানত । প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্য্যসূচী অনুযায়ী বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নাম প্ৰসংগৰ লগতে অনুষ্ঠিত গন্ধ উৎসৱ ।

ৰাজ্য ‌চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা এক বিশেষ নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অৰ্দ্ধছুটি লৈ "দ্য কাশ্মীৰ ফাইল" ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰিব (Assam government grant half day leave for state employees) ৷ কেৱল চিনেমাখন চাই পিছদিনা উৰ্দ্ধতম বিষয়াক প্ৰমাণ হিচাপে জমা দিব লাগিব চিনেমা হলৰ টিকটটো ।