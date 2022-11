দেশৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট উৎক্ষেপণেৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সাজু ভাৰত ৷ আজি পুৱা ১১:৩০ বজাত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰক্ষেপণ কৰা হ’ব দেশৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট বিক্ৰম-এছ । ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানৰ পিতৃ তথা প্ৰয়াত বিজ্ঞানী বিক্ৰম চাৰাভাইৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই ৰকেট ।

ৰাজস্থানৰ বনাঞ্চলৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে বাঘৰ সংখ্যা । বিগত তিনি বছৰত ১৪টা বাঘ আৰু ৯টা পোৱালি নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে (14 tigers and 9 cubs missing in three years )।

জে পি নাড্ডাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোডী, অমিত শ্বাহলৈ পত্ৰ হাগ্ৰামাৰ ৷ পত্ৰত হিন্দুত্ববাদৰ ইচ্ছ্যুও উল্লেখ কৰি বিজেপিৰ মন জয়ৰ চেষ্টা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে বহু বড়োলোকক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰো অভিযোগ ৷

যোৰহাটত এইবাৰ বিশাল অনুষ্ঠানেৰে আয়োজন কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন (Zubeen Garg birthday) ৷ জুবিনৰ প্ৰফেচনল জীৱন যোৰহাটৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল সেয়েহে 50 বছৰীয়া জন্মদিন বিশেষ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটত জুবিনৰ বন্ধু-বান্ধৱ, ফেন ক্লাব সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁৰ জন্মদিন (Zubeen Garg age) ৷

ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত ৯ টাকৈ মাওবাদী ৷ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাওবাদীকেইটা ক্ৰমে অজয় চাবাৰ, ভাৰত তান্তি, অমিত মুৰা, অমিত সিং ৰাওটা, মোহন মুৰাৰী, অজিত ওৰাং, দীপেন মানকি, বিপুল তাঁতী আৰু মিণ্টু ভৌমিজ ৷

১৮ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হ’ব ‘ফাইটাৰ’ ছবিৰ চুটিং ৷ যাৰ বাবে উষানগৰী তেজপুৰত ভিৰ কৰিছেহিছে বলিউডৰ তাৰকাই(Tezpur is full of superstars) ৷ হৃত্বিক ৰোশনৰ পাচত এইবাৰ তেজপুৰত উপস্থিত হয় বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিল কাপুৰ, অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন (Deepika Padukone Anil Kapoor Arrive Tezpur for Fighter Shooting)৷

ৰাজ্যত প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে (Fraud case in Rangia)। প্ৰৱঞ্চকৰ টাৰ্গেট যুৱতী, মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ৷ বিশেষকৈ এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ যোৱা যুৱতী, মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক টাৰ্গেট কৰি লয় প্ৰৱঞ্চকৰ দলে । এইবাৰ ৰঙিয়াত তেনে এক প্ৰৱঞ্চকৰ জালত পৰিল এগৰাকী লোক (Rangia fraud case)। প্ৰৱঞ্চনাৰে অচিনাক্ত লোকে এটিএমৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল ৪৩ হাজাৰ টকা ।

দুই ভৰিৰ মহাৰণৰ বাবে সাজু বিশ্বৰ ৩২ খন দেশ । ২০ নৱেম্বৰত ৰণক্ষেত্ৰ কাটাৰত বাজিব ৰণশিঙা । এয়া হৈছে ফুটবল বিশ্বযুদ্ধ । ২০২২ বৰ্ষৰ ফিফা পুৰুষ বিশ্বকাপৰ ৰণধ্বনিৰ হুইচেল বাজিব কাটাৰত (2022 FIFA World Cup) । য'ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফুটবলাৰৰ দুই ভৰিৰ যাদুৱে ১৮ ডিচেম্বৰলৈকে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীক (FIFA World Cup 2022 Qatar) ।

শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ এটাৰ পাছত আন এটা ৰহস্য পোহৰলৈ আহিছে (Shraddha Walker Murder Case)। আৰক্ষীক হত্যাকাণ্ডৰ কথা সকলো বিৱৰি কৈছে হত্যাকাৰী আফতাব আমিন পুনাৱালাই । পুনাৱালাৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰক্ষীক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

পাঁচ মাহ পূৰ্বে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড ৷ ডিঙি চেপি হত্যা কৰি নলাত পেলাই দিছিল মৃতদেহ ৷ অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্ত হত্যাকাৰী বন্ধু ৷