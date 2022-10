বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে গান্ধী পৰিয়ালৰ ভোট আকৰ্ষণৰ ক্ষমতা নাই(Gandhi family has no power to attract votes), কিন্তু বাস্তৱতে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস অটুট আছে , ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে দেওবাৰে কয় ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুলায়েম সিং যাদৱৰ দেহাৱসান ৷ সোমবাৰে পুৱা গুৰুগ্ৰামৰ মেন্দাতা হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ যাদৱে (Mulayam Singh Yadav Passes away )৷

জম্ম-কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি (Encounter in Jammu and Kashmir ) ৷ অনন্তনাগ জিলাৰ টাংপাৱা অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছে এই সংঘৰ্ষৰ ৷

আন্তৰ্জাতিক পাৰমাণৱিক শক্তি সংস্থাই কয় যে ইউক্ৰেইনৰ অভিযন্তাসকলৰ মেৰামতিৰ কামৰ পিছত দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭৫০ কিলোভল্ট লাইনটো প্ৰকল্পটোৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ কৰা হৈছে (Ukraine nuclear plant reconnected) ।

চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱত সাতদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ৬১ সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰীলক্ষ্মী পূজা আৰু মেলা মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ (Lakshmi Puja 2022) ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া পূজা আৰু মেলা মহোৎসৱখনি উদ্বোধন কৰে চিদলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ৷

পেট্ৰ’লেই কাল হ’ল এজন ব্যৱসায়ীৰ বাবে ৷ পেট্ৰ’ল বিচৰাৰ বাবেই ব্যৱসায়ীজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে এটা পেট্ৰল পাম্পৰ বিক্ৰেতাই (Businessman shot dead at petrol pump in UP) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেইলী জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰে (Congress prez poll candidate Shashi Tharoor) খাৰ্গেৰ সৈতে চলি থকা নিৰ্বাচনী যুঁজখন এজন আনুষ্ঠানিক প্ৰাৰ্থী (খাৰ্গে) আৰু আনজন অনানুষ্ঠানিক (নিজে) প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হোৱা বুলি কিছু নেতাৰ দাবীক নাকচ কৰিছে ।

ভেনিজুৱেলাত সংঘটিত হৈছে শোকাৱহ ঘটনা ৷ ধাৰাষাৰ বৰষুণে আতংক কঢ়িয়াই আনিলে ৰাষ্ট্ৰখনলৈ ৷ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্ট বান আৰু ভূমিস্খলনত ভেনিজুৱেলা চহৰত ২২ জনৰ মৃত্যু ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১১ অক্টোবৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালৰ পৰা প্ৰায় ২০০ কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত ৮৫৬ কোটি টকাৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰ কৰিডৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ (Mahakaleshwar Temple corridor development project) প্ৰথম পৰ্যায় উদ্বোধন কৰিব ।

দেওবাৰে পৰিচালক ৱিগনেশ্ব শিৱানে শ্বেয়াৰ কৰিলে যে তেওঁ আৰু নয়নতাৰাৰ যমজ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ সৌভাগ্য লাভ হ’ল (Nayanthara Vignesh Shivan baby) ৷