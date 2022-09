ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া (funeral of Queen Elizabeth II) আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে কৰা হ'ব । স্বামী প্ৰিন্স ফিলিপৰ সমাধিক্ষেত্ৰ কাষতেই সমাধিস্থ কৰা হ'ব ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথক ৷

কুস্তি চেম্পিয়নশ্বিপত বজৰং পুনিয়াৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় (Bajrang Punia won bronze medal in WWC) । পুনিয়াই পুয়েৰ্টো ৰিকোৰ চেবাষ্টিয়ান ৰিভেৰাক ১১-৯ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি পুৰুষৰ ৬৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে ।

চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল গোচৰৰ সন্দৰ্ভত চিমলা আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক আটক কৰিছে (2 arrested of Chandigarh University video leak case)৷

কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগান আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ নাকা চেকিঙৰ নামত হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবেই এজন যুৱকক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আমবাগান আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে (youth allegedly beaten up by police) ৷

পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাবাৰিবন্দ গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাল প্ৰায় 4.5 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল দেখি হতবাক আৰক্ষী ।

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅʼ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান । প্ৰতিটো শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ ১৯ খন জিলাত২৬ লাখৰো অধিক পলিঅ’ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ দৰঙত এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই(Sub National Polio Immunisation Campaign at Darrang) ।

নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰত ১৯৪২ চনৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ চাৰি শ্বহীদলৈ দেওবাৰে নিয়মমাফিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় (Tribute to Martyrs at Barampur) । পিছে এইবাৰ পৃথকে পৃথকে অগপ-কংগ্ৰেছ-বিজেপিয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে (BJP AGP Congress separatly tribute to Martyrs) ৷ কিন্তু কিয় ?

দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল (Assam Police Recruitment 2022) । ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাঙতো এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল কেইবাগৰাকীও যুৱক-যুৱতী(Assam Police constable Recruitment) ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান অনুসৰি, বেচৰকাৰী কাজীয়েও মুছলিম বিবাহৰ নিকাহ সম্পন্ন কৰাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ দিব পাৰিব (Muslim marriage certificate) । কিন্তু উক্ত প্ৰমাণ-পত্ৰত অশোক চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । তদুপৰি, নিকাহৰ নামত বেচৰকাৰী কাজীক নিকাহৰ ন্যূনতম মাননী সংগ্ৰহৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ’ণ্ডাত আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু যুৱকৰ(Dev Narayan Yadav Custodial death) ৷ ঘটনাৰ লগত জৰিত থকা অভিযোগত 10 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াসহ কনিষ্টবলক নিলম্বন(10 cops suspended in UP) ৷