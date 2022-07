কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা বৰ্ষাশ্ৰীৰ আজিৰ পৰা পৰীক্ষা ৷ শনিবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় বৰ্ষাশ্ৰীয়ে (Barshashree sit exam inside Golaghat jail) ৷ আজি পুৱাই যোৰহাটৰ ডিচিবি কলেজৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বহী আৰু প্ৰশ্ন কাকত লৈ যায় আৰক্ষীয়ে ৷

মুখ্য ন্যায়াধীশ(CJI) এন ভি ৰমনাৰ অৱসৰৰ পাছত আগন্তুক আগষ্ট মাহত হ’বলগীয়া দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতৰ মতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিনটোৰ আৰম্ভনিতে গোচৰসমূহৰ শুনানি আৰম্ভ কৰিব লাগে (Justice UU Lalit is set to become next Chief Justice of India) ।

ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ৷ চন্দ্ৰপুৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত ২ জন লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Many cases of Japanese encephalitis in Chandrapur)

আপুনি কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলক কিনিব পাৰিলেও তৃণমূল কংগ্ৰেছক কিনিব নোৱাৰে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগদান সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ (Sushmita Dev give open challenge to Assam CM) ৷

বান গ’লেও সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ । সম্প্ৰতি এই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে দেখা দিছে । লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাঁহগড়া ধুনাগুৰিৰ এক বিস্তৃত অঞ্চল পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো সোৱণশিৰিৰ বানে প্লাবিত কৰিছিল । অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ বেমাৰ-আজাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তথা বানৰ পিছত ল’ব লগা সজাগতা সন্দৰ্ভত নিৰাময় নামৰ এটি চচিয়েল ট্ৰাষ্টে অক্সিজেন বেংক লখিমপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ৷ লগতে স্থানীয় লোক সকলৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ বিতৰণ কৰে সংস্থাটোৱে ।

নগাঁৱত আৰম্ভ ক'ভিড ১৯ ৰ বিনামূলীয়া বুষ্টাৰ ড'জ (Covid-19 Vaccine Booster Shots)। চিলঙনি আমতলা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত মোবাইল টিকাকৰণ ভানৰ শুভ উদ্বোধন । মোবাইল টীকাকৰণৰ জৰিয়তে প্ৰদান বিনামূলীয়া বুষ্টাৰ ড'জ (Free booster doses provided through mobile vaccination)।

শুকুৰবাৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰ জিলাতো আৰম্ভ হৈছে ক'ভিড টীকাকৰণ অমৃত মহোৎসৱ (COVID Vaccination Amrit Mahotsava in Kokrajhar) ৷ জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই বন্তি প্ৰজ্বলনৰে শুভাৰম্ভ কৰা কাৰ্যসূচীত চিকিৎসক, নাৰ্চৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ পষেক । বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শুকুৰবাৰে দৰঙতো আৰম্ভ হয় বিশেষ ডায়েৰিয়া পষেক কাৰ্য্যসূচীৰ(Awareness about diarrhoea) । পষেকজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্ধোধন কৰে দৰঙৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ হৰপল সিং সুৰীয়ে ।(Special diarrhoea control fortnight will run from July 15 to July 29)

ছিপাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ অবিনাশ চহৰীয়া ৷ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছিপাঝাৰ অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁৰ জৰিয়তে ভাল ফলাফল আশা কৰিছিল ৷ কিন্তু আশ্বৰ্যজনকভাৱে তেওঁ গণিত বিষয়ত মাত্ৰ ৫৩ নম্বৰ লাভ কৰাত স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷ ছাত্ৰজনৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক,অভিভাৱক আৰু ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছিল গণিত বিষয়ৰ উত্তৰবহী পুনৰীক্ষণ কৰিলে ভাল ফল আহিব ৷ সেইমতেই সকলোৱে আলোচনা কৰি উত্তৰবহী পুনৰীক্ষণৰ আবেদন জনায় ৷ আজি ছেবাৰ কাৰ্যালয়ে তেওঁক দশম স্থান লাভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰে (Abinash Saharia get 10th rank in Matric) ৷

সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাফল্য । NIRF ৰেংকিঙত ৩৬ নম্বৰ স্থানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় (NIRF Rank Gauhati University)। তদুপৰি দেশৰ সৰ্বমুঠ ৭২৫৪ খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনে লাভ কৰে ৬৪ স্থান ৷