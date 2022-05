চীন সীমান্তত বৰ্ধিত ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উত্তৰ-পূৱ সীমান্তলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ ষষ্ঠ ডিভিজনক(6 Indian army divisions shifted to Northeast) ৷ অসমৰ তেজপুৰস্থিত গজৰাজ কৰ্পকো সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ পৰা আঁতৰাই উত্তৰ-পূৱত চীনৰ সীমা নিৰীক্ষণ কাৰ্যত নিয়োজিত কৰা হৈছে । সেনা প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেৰ লাডাখ ভ্ৰমণৰ পাছত লোৱা হৈছে এই পদক্ষেপ ।

ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ ইতিহাসত নতুন অভিলেখ(Indian men's badminton team create history) ৷ প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতে জয় কৰিলে থমাছ কাপ ৷ ১৯৭৯ চনৰ পাছত ছেমিফাইনেল অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলে । ভাৰতীয় দলৰ এই বিজয়ত উৎফুল্লিত দেশবাসী । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোনযোগে শুভেচ্ছা জনায় ভাৰতীয় দলক ৷

বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী ধুবুৰীৰ নাবালিকা (Minor girl from Dhubri sold in outer state) ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ দলসিঙেৰ আলগাত ৷ প্ৰথমে অপহৰণ, তাৰপিছত ধৰ্ষণ আৰু শেষত বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰা হ’ল নাবালিকাগৰাকীক ৷ আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ পিছতো ন্যায় লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ ৷

প্ৰৱঞ্চনাৰে নকল সোণৰ ব্যৱসায় কৰা মুকলেচুৰ পৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত (Fake gold smuggler arrested in Nagaon) । নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নকল সোণৰ নাও আৰু যীশুৰ মূৰ্তিসহ আটক কৰে প্ৰৱঞ্চক মুকলেচুৰক ।

ৰেলসেৱা বাতিলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিমা হাছাওত ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ (Train passengers stranded at New Haflong station)৷ যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই ৷ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে পাহাৰীয়া জিলাখনলৈ ৰেলৰ চলাচল বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে (Train service cancelled indefinitely due to landslide) ৷

বৰপেটা জিলা পুথিভৰালত বৰপেটাৰ নাট্যসংস্থা পিনাকে মঞ্চস্থ কৰা উইলিয়াম শ্বেইকছপীয়েৰৰ 'A Midsummer Nights Dream'ৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ 'ভ্ৰম-ৰং' এ মোহিলে দৰ্শকক (Pinak present a drama of William Shakespeare) ৷

আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ 11 গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে (Tripura new cabinet) ৷ পূৰ্বৰ 8 জন মন্ত্ৰীৰ লগতে নতুনকৈ তিনিজন মন্ত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

পুনৰ আলফা(স্বা)লৈ যুৱতী (Youth Joins ULFA I)৷ শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ গগৈ উপাধীৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰে আলফা(স্বা)ত যোগদানৰ কথা ।

নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশতে অভিযান অব্যাহত(Campaign against narcotics continues across the country) । ইয়াৰ মাজতে ত্ৰিপুৰাত BSFৰ জালত পৰিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী (BSF seized narcotics)। সীমান্ত সুৰক্ষাবাহিনীয়ে বৃহৎপৰিমানৰ নিচাজাতীয় তথা আপত্তিজনক সামগ্ৰীসহ আটক কৰে দুই সৰবৰাহ কাৰীক ।

আমগুৰিত বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা (Bamboo bridge in Amguri) । সমষ্টিতোৰ মোকালনিত মিটং নদীৰ ওপৰত বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত তিনি শতাধিক পৰিয়ালৰ । যিকোনো মূহুৰ্ত্বত নামিব পাৰে ভয়ানক বিপদ ।