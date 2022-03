সোমবাৰে বালিমাহী কবি ধনেশ্বৰ ইংতি আৰু শকুন্তলা চৌধুৰীক ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান (Shakuntala Choudhury honored with Padmashree) ৷ ভাৰতৰ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সম্মান লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বালিমাহী কবিগৰাকী (Padmashree award to poet Dhaneswar Ingti) ৷

মৈৰাবাৰীত ভূমি বিবাদ(Land Conflict in Moirabari) ৷ দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘটিত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদ(Land Conflict in Moirabari) ৰ পৰিণতিত আহত হয় কেইবাগৰাকীও লোক ৷ মূলতঃ মাটিৰ খাজনা দিব নোৱাৰাৰ বাবেই গুণ্ডাবাহিনীৰ সহযোগত কৃষকক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন ৷

এনআৰচি কোনে বিচাৰিছে ? অসম চুক্তি কোনে কৰিছে ? এই প্ৰশ্ন আমছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ (AAMSU president on NRC reverification) ৷ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন নতুন এনআৰচি প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন(Cm Himanta Biswa Sarma demand for new NRC) কৰাৰে পৰা জাঙুৰ খাই উঠে আমছুকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন দল-সংগঠন ৷

অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নামিল আছু কৰ্মী (AASU protest in Dibrugarh) ৷ ডিব্ৰুগড়ত ৰাজপথে ৰাজপথে জ্বলিল যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ পুত্তলিকা (Minister Ranjit Das' effigy burnt in Dibrugarh)৷

অসম প্রদেশ কংগ্রেছৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাৰ পিছত ৰাজ্য সভাৰ নিৰ্বাচনত এখন আসনত কংগ্ৰেছৰ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ (APCC president Bhupen Borah on Rajyasabha election) ৷ ইপিনে সভালৈ নাহিল বিধায়ক শ্বেৰমান আলী ৷

গ’ল্ফ কাৰ্টৰ পিছত অসম বিধানসভাত এইবাৰ ভেনিটী ভান । ঠিক বলিউডৰ চুপাৰষ্টাৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক সকলো সা-সুবিধাৰে পূৰ্ণ কোটি টকীয়া এই ভেনিটী ভান (Vanity Van in Assam assembly)। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ চিন্তাৰ পিছতে বিধানসভাৰ ভিতৰে-বাহিৰে এতিয়া বিৰোধীৰ ৰগৰ ৷

সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বহু চৰ্চাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজি লয় জাগীৰোডৰ নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰৰ পাঁচগ্ৰাম কাগজকলৰ সকলো সা-সম্পত্তি (government has taken over the assets of Nagaon and Cachar paper mills) ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে উদ্যোগীক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তি ৷

অস্কাৰৰ 'ইন মেমৰিয়াম' শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত ন’হল কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ আৰু কিংবদন্তী অভিনেতা দিলীপ কুমাৰ (Oscar 2022 ceremony) ৷ প্ৰতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এটাৰ এনে কাৰ্যত আচৰিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় সকল ৷

এক লজ্জাজনক অধ্যায়ৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল পশ্চিমবংগ বিধানসভা (West Bengal Assembly incident) ৷ বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়তে হতা-হতিত লিপ্ত হ’ল ৰাজ্যখনৰ সাত গৰাকীকৈ বিধায়ক (West Bengal MLAs got involved in scuffles) ৷

দেওবাৰে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছে সোমবাৰে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে (AAP announced 2nd candidate list for GMC election) ।