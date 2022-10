দিব্যাংগৰ নামতো চাকৰিৰ দালাল নগাঁৱত । দিব্যাংগ মঞ্চৰ পৰিচয় দি চাকৰি দিয়াৰ নামত ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ । চাকৰিৰ নামত প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলাই নিজেই জালত পৰিল চাকৰিৰ দালাল (Job brokers in name of disabled in Nagaon)।

চিন্তামণিগড়ত থকা জকাইচুক মৌজাৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ শিমলুগুৰি মৌজাৰ কুৰিখনৰো আধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ পশুধনৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই পশু চিকিৎসালয়খন (poor conditions of veterinary hospitals in Assam) । কিন্তু পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোত পশু পালন বিভাগে এজনো স্থায়ী পশু চিকিৎসক নিয়োগ নকৰাত পশুপালকসকল ক্ষোভিত হৈ উঠিছে ।

হিমালয়ৰ বুকুত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা পৰ্বতাৰোহী দীপশিখাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন ৷ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দীপশিখাক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে মালিগাঁৱৰ আদিংগিৰি পাহাৰত সম্পন্ন কৰা হয় পৰ্বতাৰোহীগৰাকীৰ শেষকৃত্য (Funeral of climber Deepsikha in Guwahati) ।

দেওবাৰৰ পৰা চমকঙত তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মী পূজা (Laxmi puja celebrated in jonai) ৷ চমকং বজাৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰ্যসূচী ৷

আন্তৰ্জাতিক পাৰমাণৱিক শক্তি সংস্থাই কয় যে ইউক্ৰেইনৰ অভিযন্তাসকলৰ মেৰামতিৰ কামৰ পিছত দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭৫০ কিলোভল্ট লাইনটো প্ৰকল্পটোৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ কৰা হৈছে (Ukraine nuclear plant reconnected) ।

বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে গান্ধী পৰিয়ালৰ ভোট আকৰ্ষণৰ ক্ষমতা নাই(Gandhi family has no power to attract votes), কিন্তু বাস্তৱতে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস অটুট আছে , ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে দেওবাৰে কয় ।

"জিছকা জলৱা কায়ম হ্যেয়, উসকা নাম মুলায়ম হ্যেয়" দেশবাসীক কন্দুৱাই ইহসংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুলায়ম সিং যাদৱে (Mulayam singh yadav death)৷

পেট্ৰ’লেই কাল হ’ল এজন ব্যৱসায়ীৰ বাবে ৷ পেট্ৰ’ল বিচৰাৰ বাবেই ব্যৱসায়ীজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে এটা পেট্ৰল পাম্পৰ বিক্ৰেতাই (Businessman shot dead at petrol pump in UP) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেইলী জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

স্বভাৱতেই লাজকুৰীয়া, ভৰ-যৌৱনাপ্ৰাপ্ত নিৰ্বোধ ভানুৰেখাক মায়ানগৰী মুম্বাইৰ সৈতে মিলিবলৈ বহুত সময় লাগিছিল ৷ য’ত নেকি আজিৰ দিনৰ তাৰকাসকলে সৰুৰে পৰাই অভিনয় কৰাৰ সপোন দেখে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰেখা আছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৷ ভানুৰেখাক অভিনয় জগতলৈ যাবলৈ জোৰ দিয়া হৈছিল আৰু যদি তেওঁ ফিল্ম ছেটলৈ যাবলৈ অমান্তি কৰিছিল তেতিয়া তেওঁক মাৰধৰ কৰা হৈছিল ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত লাভলীনা বৰগোহাঁই, ফুইলাও বসুমতাৰী আৰু শিৱ থাপাৰ পদক নিশ্চিত । এই পৰ্যন্ত অসমৰ দখলত ২১ টা পদক । অসমৰ উশ্বু খেলুৱৈসকলে লাভ কৰে কেইবাটাও সফলতা(Success of wushu players in national sports) । লাভ কৰিছে ৩ টা পদক । উশ্বুত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকল হৈছে চানমা ব্ৰহ্মই, ৰংগিলা দৈমাৰী আৰু সঞ্জীৱ কুমাৰ সিং ।