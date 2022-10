নিলম্বন কৰা হ’ল মাজুলী গড়মূৰ চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকক

অকালতে হেৰাই গ’ল মাজুলীৰ সংগীত জগতৰ উজ্বল প্ৰতিভা তেজশ্বীতা বৰুৱা ৷ গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱতে তেজশ্বীতা মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতে নিলম্বন কৰা হৈছে চিকিৎসাখনৰ অধ্যক্ষ ডঃ অমূল্য গোস্বামীক (Majuli Garhmur hospital superintendent suspended) ৷

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ গোৱালপাৰাত বন্য হস্তীৰ মৃত্যু

গোৱালপাৰাৰ আনন্দ বাজাৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ কাষৰ ধাননি পথাৰত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে এটা বনৰীয়া হাতীয়ে (Wild elephant dies in Goalpara) । খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলতে বনৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে ৷

মুকেশ আম্বানিক ভাবুকি দিয়া বিহাৰৰ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

মুকেশ আম্বানিক ভাবুকি প্ৰদান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিহাৰৰ যুৱক (Youth arrested for threatening Mukesh Ambani)। মুকেশ আম্বানিৰ ছাৰ এইচ এন ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচন হাস্পতাললৈ বুধবাৰে এটা অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা ভাবুকি ভৰা ফোন আহিছিল ।

দিন দুপৰতে ঘৰত দুৰ্বৃত্ত সোমাই যুৱতীক ধৰ্ষণৰ পাছত কৰিলে হত্যা

দিন দুপৰতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Rape and murder case at Mainpuri)৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰীত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা ৷

আমেৰিকাত ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ছাত্ৰক হত্যা, ৰুমমেটক গ্ৰেপ্তাৰ

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২০ বছৰীয়া ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ছাত্ৰ বৰুণ মনীষ চীডাক তেওঁৰ ৰুমমেটে হত্যা কৰে (Indian American student killed in US) ।

যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰা প্ৰাক্তন বাগদত্তাক গ্ৰেপ্তাৰ

দিল্লীত এগৰাকী যুৱতীক বদনাম কৰিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল প্ৰাক্তন বাগদত্তা (Man arrested for harassing his former fiance)। যুৱতীগৰাকীৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি বদনাম কৰাৰ চেষ্টা । দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুধীৰ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

তেজস্বীতাৰ মৃত্যুৰ পাছতে মাজুলীৰ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া

মাজুলীৰ কণ্ঠশিল্পী তেজস্বীতা বৰুৱাৰ মৃত্যুক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে (Reaction after singer Tezaswita Boruah dead)। হাস্পতালখনে প্ৰদান কৰা চিকিৎসাৰ ওপৰত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । জিলা চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকক নিলম্বন কৰা হৈছে ।

অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ: ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াতো বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা

জেপি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাতো বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Amit Shah and J P Nadda to visit Assam)৷ জিলা দুখনৰ পৰা সভালৈ মানুহ নিয়াৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনক (Minister Jogen Mohan)।

আমেৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ দুটাকৈ মিছাইল উৎক্ষেপণ উত্তৰ কোৰিয়াৰ

উত্তৰ কোৰিয়াই বৃহস্পতিবাৰে ইয়াৰ পূব জলসীমাৰ ফালে দুটা কম দূৰত্বৰ বেলেষ্টিক মিছাইল উৎক্ষেপণ কৰে (North Korea launched two ballistic missiles) । উল্লেখ্য, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই পিয়ংইয়ঙৰ পূৰ্বৰ পাৰমাণৱিক মিছাইল উৎক্ষেপণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে জাপানৰ ওপৰেৰ পাৰমাণৱিক-সক্ষম মিছাইল নিক্ষেপ কৰে আৰু কোৰিয়া উপদ্বীপৰ ওচৰত এখন বিমান বাহক পুনৰ মোতায়েন কৰে (US redeployed aircraft carrier in Korean Peninsula) ।

বাংলাদেশী যুৱকৰ সৈতে অনুপ চেতিয়াৰ কন্যাৰ বিয়া

অসমৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ নেতা অনুপ চেতিয়াৰ কন্যাৰ বিয়াক লৈ সম্প্ৰতি বিশেষ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । বাংলাদেশৰ সংবাদমাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁৰ কন্যাৰ বিয়াৰ বাতৰি । কিয়নো বাংলাদেশৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়াত বহিব চেতিয়াৰ কন্যা (Anup Chetia daughter marriage with Bangladeshi boy)। মেলবৰ্ণত হ'ব তেওঁলোকৰ বিয়া ।