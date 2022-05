বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া ঘটনাৰ লগতে জড়িত সকলক বিচাৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত । বুধবাৰে পুনৰ আটক দুজন অভিযুক্ত (Two persons involved in Batdrava incident apprehended)। এতিয়ালৈ কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

সপত্নীক নতুন দিল্লীত ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মাণিক সাহা(Dr Manik Saha visits New Delhi) ৷ ৰাজ্যখনৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীকে ধৰি কেন্দ্ৰৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক সাক্ষাৎ(Tripura Chief Minister meets central leaders at New Delhi) কৰে ৷

চিমেন চাপৰিত 10 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ সংহতি দিৱস(Sanghati divas to be observed at simen chapari) ৷ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্বৰ পৰাই পালন কৰি অহা ছাত্ৰ সংহতি দিৱস এইবাৰ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু জোনাই মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, চিমেন চাপৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত চিমেন চাপৰিত উদযাপন কৰা হ’ব ৷

কোকৰাঝাৰত এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ধৰ্ষণকাণ্ডৰ লগত জড়িত এজন অভিযুক্ত (Police gunshots to rapist) ৷ নাম আফুৰুদ্দিন ইছলাম (২২) ৷

১৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা জয়ী হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড কমিছনাৰ দোলা বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নথিপত্ৰৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগ(Ward commissioner of Dhubri municipality board accused of filing fake certificates) ৷ নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দোলা বিশ্বাসে জমা দিছিল ভুৱা এছ চি প্ৰমাণপত্ৰ ৷ এই অভিযোগ তুলি ১৩ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা অগপ প্ৰাৰ্থী সোমা ৰয়ৰ স্বামী পাৰ্থ কুমাৰ পালে নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী দোলা বিশ্বাসৰ নথিপত্ৰ বিচাৰি আৰ টি আই কৰে ৷

খালী হৈ থকা ত্ৰিপুৰাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে (Tripura bye election 2022)। অহা ২৩ জুনত হ'ব উপ-নিৰ্বাচন আৰু ২৬ জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল । প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়নৰ অন্তিম দিন ৬ জুন । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ ৯ জুন ।

ইছলামিক ষ্টেটৰ স্থানীয় সহযোগী সংস্থাই স্বীকাৰ কৰে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ৷ কাবুলৰ মছজিদৰ ভিতৰত হোৱা বিস্ফোৰণত 5জন(Blast in Kabul mosque) আৰু মিনিভানত সংঘটিত তিনিটাকৈ বিস্ফোৰণ প্ৰায় 9 জন লোক মৃত্যু হয় ।

বাচনি প্ৰক্ৰিয়াৰ ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত ব্লক হ'ল শিক্ষকৰ ২৫০০ পদ (Vacancy in education department)। বিজ্ঞাপন দিয়াৰ পাছতো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে পদ । ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত বিত্ত বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত পদৰ সংখ্যা ২৮,১৬২টা । ইয়াৰে ১১,০৬৩ টা পদতহে এইবাৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ১৭,০৯৯টা শিক্ষক পদ ৰৈ গ'ল ।

বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বিধ্বস্ত ক্ষতি সাধন হৈছে (Flood in Assam 2022) ৷ ইতিমধ্যে এই বানত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰিছে ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও অৱনমিত হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি ৷ তথ্য অনুসৰি, বিগত 24 ঘন্টাত 2 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰিছে ৷

