বিশ্বনাথ, ২৩ আগষ্ট : মানুহৰ মাজত যেন দিনক দিনে কমি আহিছে সহনশীলতা (tolerance decreases day by day) । যাৰ বাবে সামান্য কথাতে এতিয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'বলৈ ধৰিছে । সামান্য কথাতে হিংসাত্মক ঘটনাৰো মাজে-সময়ে সূত্ৰপাত ঘটাৰ বাতৰি পোৱা যায় । তেনে এক ঘটনাই শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথত (violance took place in Biswanath)।

ব্ৰইলাৰ মাংস কিনিবলৈ গৈ এগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথত (man attacked in Biswanath) । যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগা হয় প্ৰশান্ত বাঢ়ৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি । মাত্ৰ ৩০ টকাৰ বাবেই দোকানীয়ে ঘপিয়ালে গ্ৰাহক প্ৰশান্ত বাঢ়ৈক (Shopkeeper scolds customer for just Rs 30) । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথৰ ৰঙামাটি গাঁৱৰ কঠালদঙাত ।

সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ মান বজাত মণি হাজৰিকা নামৰ মাংস ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মাংস কিনিবলৈ গৈছিল প্ৰশান্ত বাঢ়ৈ নামৰ লোকজনে । কিন্তু তাতে লাগিল কেনা । মাংস কিনাৰ পিছত ৩০ টকা খুচুৰা নিমিলাত প্ৰথমে দুয়োৰে মাজত কথাৰ কটাকটি হয় । কিন্তু এই কথা কটা-কটিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় । হঠাৎ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ ব্যৱসায়ী মণি হাজৰিকা ।

খঙৰ ৰাগীত দোকানী মণিয়ে দাৰে প্ৰশান্তক মুখ আৰু বাহুত ঘপিয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে । ইফালে স্থানীয় লোকে মাংসৰ দোকানত হুলস্থুল দেখি আগবাঢ়ি আহে দেখে যে প্ৰশান্ত বাঢ়ৈ তেজেৰে তুমৰলি হৈ পৰিছে । লগে লগে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত প্ৰশান্তক বিশ্বনাথ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ (Biswanath Sub Divisional Civil Hospital) লৈ যায় যদিও তাৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে তেওঁক তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰো ।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষীয়ে মাংস দোকানী মণি হাজৰিকাক আটক কৰে (Biswanath Chariali police detain meat shopkeeper)। আনহাতে, নিজৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি থকা মাংস দোকানী মণি হাজৰিকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সময়ত মূৰ ফাটি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কিন্তু মাংস দোকানী মণি হাজৰিকাৰ কেনেকৈ মূৰ ফাটিল সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত । আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

