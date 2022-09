তেজপুৰ, ৭ ছেপ্টেম্বৰ: শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই পোহৰলৈ আহিছিল শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা (Molestation and sexual abuse of minor girls) ৷ ঘটনাৰ স্থান আছিল বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ পাঁচলগী ৷ হলী চাইল্ড ইংলিছ স্কুলৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ মাৰাক চাংমাৰ বিৰুদ্ধে কণ-কণ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল (Principal accused of molesting students) ৷ ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিল লম্পট অধ্যক্ষগৰাকী ৷ কিন্তু অৱশেষত আজি আৰক্ষীৰ জালত পৰে লম্পট অধ্যক্ষ প্ৰদীপ চাংমা ওৰফে প্ৰাণজিৎ চাংমা ৷

বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে কালি নিশা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেন সাত গাঁৱৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় লম্পট অধ্যক্ষগৰাকীক । ১৪৫/২০২২ গোচৰ নম্বৰত ৮/১২ পস্ক' আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনত বালিচাং আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰি মঙলবাৰে নিশা কাৰ্বিআংলংৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বিদ্যালয়খনত তিনিবছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আছিল প্ৰদীপ চাংমাই৷ ঘৰ হৈছে কাৰ্বি আংলংত বুলি জানিব পৰা গৈছে (Principal arrested for sexual assault) ৷

উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়খনৰ ৬ গৰাকীকৈ কণ-কণ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত লম্পট অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কেজি 1 আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ৬ গৰাকীকৈ ছাত্ৰীক ছাত্ৰী নিৱাসৰ পৰা নিজৰ কোঠালৈ মাতি নিছিল ৷

সেই সময়ত ছাত্ৰী নিৱাসৰ কেয়াৰ টেকাৰৰ দায়িত্বত থকা দুগৰাকী মহিলাক ভাত ৰান্ধিবলৈ পঠিয়াই দিছিল লম্পট অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৷ প্ৰথমে ছাত্ৰী কেইগৰাকীক হাত আৰু ভৰি মালিচ কৰিবলৈ দিয়ে ৷ তাৰ পিছতে সুযোগ বুজি ছাত্ৰী কেইগৰাকীৰ ওপৰত চলাই যৌন নিৰ্যাতন ৷ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি যোৱা শনিবাৰে অৰ্থাৎ ৩ ছেপ্টেম্বৰত পলায়ন কৰিছিল লম্পট অধ্যক্ষগৰাকী ৷

