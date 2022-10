তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ(Health Minister Keshab Mahanta at Majuli) ৷ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰে(Tejaswita Baruah's death to be probed) ৷

শুকুৰবাৰে বিয়লি ৪ বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা । শনিবাৰে উদ্বোধন কৰিব প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত সম্বোধন কৰিব বুথ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন ।

থাইলেণ্ডৰ নাৰ্চাৰীত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ৷ এই গুলীচালনাত অভিযুক্ত লোকজন প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পানিয়া খামৰাব বুলি জানিব পৰা হৈছে(Thiland former police officer killed several) ৷ ২০২১ চনত ড্ৰাগ পৰীক্ষাত বিফল হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল খামৰাব (Thailand mass shooting accused) ।

২০২২ চনৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা (2022 Nobel prize in Literature) । ২০২২ চনৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ফৰাচী লেখিকা এনি আৰন’লৈ (Annie Ernaux awarded Nobel prize in Literature)।

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ১২ ঘণ্টা পিছত এগৰাকী দুবছৰীয়া কন্যাশিশুক তেওঁৰ মৃত মাতৃৰ বুকুৰ মাজত সুৰক্ষিতভাৱে থকা অৱস্থাত পোৱা যায় (2 years kid Miraculous escape from accident) ।

কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডি কে শিৱকুমাৰে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ইডিয়ে (Enforcement Directorate) নেচনেল হেৰল্ড ধন আত্মসাতৰ গোচৰত (National Herald money laundering case) ৭ অক্টোবৰত দিল্লীত সংস্থাটোৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ পৰা অব্যাহতি বিচৰাৰ আবেদন প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ।

দুৰ্ঘটনাত পতিত গুজৰাটৰ মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল আৰু গান্ধীনগৰৰ মাজত চলি থকা বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ (Vande Bharat express meets accident with a herd of buffaloes) ৷ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্থ হয় ট্ৰেইনখনৰ ইঞ্জিন ৷

মাজুলীৰ প্ৰতিভাৱান কিশোৰী তথা কণ্ঠশিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুক শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী (Tejaswita Boruah dead)। মাজুলীৰ দৰিয়া গাঁৱত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । তেনে এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্ত পুলক মহন্ত (Majuli DC at Tejaswita Boruahs house)।

দেশত সোপাধৰাৰ আতংক (Mob lynching case in India) ৷ সোপাধৰাৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈছে তিনিগৰাকী সাধু ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তিশগড়ৰ চাৰোদা অঞ্চলত ৷

সম্প্ৰতি ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণত ব্যস্ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (Om Birla in Indonesia) ৷ বুধবাৰে বিজয়দশমী উপলক্ষে বালিৰ বিশ্ব বিখ্যাত উলুৱতু মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁ (Uluwatu Temple in Bali) ।