বিশ্বনাথ, 11 জানুৱাৰী : ভিন্ন প্ৰজাতিৰ অলেখ গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ, এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰায় দুই হেক্টৰ ভূমিৰে বিশ্বনাথৰ মৌজুলি প্ৰবাহিত জলসিঞ্চন আঁচনি (Moujuli flowing irrigation scheme) ৷ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বালিচাঙৰ নিকটৱৰ্তী এই নৈসৰ্গিক শোভাৰ নিৰ্মল জলপ্ৰবাহে মোহাছন্ন কৰে সকলোকে ৷ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থকা তথা পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাবে গঢ় লৈ উঠিব পৰা বিশ্বনাথৰ এই মৌজুলি প্ৰৱাহিত জলসিঞ্চন আচঁনিখনে আজিও সন্মোহিত কৰে বহু লোকক (Huge potential for eco tourism) ৷

জলসিঞ্চনৰ জলপ্ৰবাহৰ পশ্চাৎপদত অৱস্থিত শ্ৰীশ্ৰীশিৱ মন্দিৰ ৷ প্ৰৱেশ পথৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ থকা বিভিন্ন গছ গছনি আৰু ফুলনিয়ে যেন আদৰণি জনাই আহিছে মন্দিৰলৈ অহা ভক্ত সকলক ৷ বছৰি সাৰ্বজনীনভাৱে আয়োজিত শিৱৰাত্ৰি এই অঞ্চলৰ লেখত লবলগীয়া এক ধৰ্মীয় পৰ্ব ৷ নতুন বছৰৰ পহিলা জানুৱাৰী, বলবমৰ ধৰ্মীয় পৰ্বতো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা অলেখ লোকৰ সমাগম ঘটে এই মন্দিৰ চৌহদত (Large number of devotees gather at this temple) ৷

মৌজুলি প্ৰবাহিত জলসিঞ্চন আঁচনি

তাৰোপৰি বিভিন্ন বনভোজ দলৰো আগমন ঘটে এই অঞ্চলটোলৈ ৷

দুখন পৃথক জলপ্ৰৱাহ ব্যৱস্থাৰে আছে চুইচগেট ৷ ইয়াৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এটা সুৰসুৰীয়া পথ ৷ তাৰোপৰি জলপ্ৰৱাহৰ কাষতেই আছে লহপহকৈ বাঢ়ি এখন অহা চাহ বাগিচা ৷ ইফালে মাছেৰে ভৰপুৰ জলাশয়টোৰ জলৰাশিয়ে আকৃষ্ট কৰি আহিছে সকলোকে (Water body of reservoir) ৷ তাৰোপৰি জলাশয়খনত বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱ (Arrival of migratory birds) ৷

মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে, জলসিঞ্চন আঁচনিখনৰ আবেষ্টনীত থকা বহু ভূমি এতিয়াও পৰি ৰৈছে পৰিক্তত্য অৱস্থাত ৷ এই স্থানত এক সুন্দৰ আন্তঃগাঠনি নিৰ্মাণ তথা সু-ব্যৱস্থাপনাৰে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলাৰ যথেষ্ট সমল আছে যদিও যোৱা সময়টোৱাত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ’ল ৷

সেয়েহে জলসিঞ্চন আঁচনিখনৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় দুই হেক্টৰ ভূমিভাগত উদ্যান, শিশু-উদ্যান আৰু পৰিকল্পিত বৃক্ষ ৰোপণৰ দ্বাৰা এটি সংৰক্ষিত এলেকা ৰূপে সজাই তোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক : Tourism potential ignored : প্ৰচুৰ সম্ভৱনা স্বত্বেও পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি নুঠিল নগাঁৱৰ এখন ক্ষেত্ৰ