বিশ্বনাথ, 3 এপ্ৰিল : ঋণ বা কৰ পৰিশোধৰ বাবে মানুহে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা আপুনি দেখিছে ৷ ঋণৰ বোজা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি মাটি-ভেটি হেৰুওৱা কাহিনীও আপুনি নিশ্চয় শুনিছে ৷ কেতিয়াবা ঋণলৈ কিনা সম্পত্তি চকুৰ আগতে কাঢ়ি লৈ যায় বেংক কৰ্তৃপক্ষই ৷ এইবাৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ৷ মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ (Mahindra finance employee misbehaves customer) ৷

বিশ্বনাথৰ লোহিত শইকীয়া নামৰ লোকজনে ৪ বছৰ পূৰ্বে মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চৰ জৰিয়তে এখন TATA TIAGO গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল । কিন্তু তিনিটাতকৈ অধিক কিস্তি সময়ত মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চক দিব পৰা নাছিল লোকজনে ৷ শুকুৰবাৰে হঠাৎ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিজকে মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দি অংকুৰ ভূঞা, নয়নজ্যোতি ভৰালী আৰু কেইজনমান যুৱকে লোহিত শইকীয়াক ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰি 21 হাজাৰ টকা দিবলৈ বাধ্য কৰায় (Youth fraud in the name of Mahindra Finance) ৷

উক্ত ধনৰাশি জমা কৰোৱা হৈছিল পিংকী শইকীয়া নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ একাউণ্টত ৷

বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চৰ নামত যুৱকৰ গুণ্ডাৰাজ

এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাচত বিশ্বনাথ চাৰিআলিস্থিত মহিন্দ্ৰা ফাইনেঞ্চৰ শাখা পৰিচালক গৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে ভৱিষ্যতে এনেদৰে বাটে-পথে ঋণৰ কিস্তিৰ নামত কোনোবাই হাৰাশাস্তি কৰিলে তেওঁলোকক খবৰ দিবলৈও অনুৰোধ জনায় ৷ ইফালে কিস্তিৰ ধন দাবী কৰা যুৱক তিনিজন প্ৰকৃত কিস্তি সংগ্ৰহকাৰী নহয় বুলি উল্লেখ কৰে পৰিচালক গৰাকীয়ে ৷

আনহাতে, যি গৰাকী যুৱতীৰ একাউণ্টত টকা জমা কৰোৱাইছিল তেওঁ কৰ্মৰত আন এক প্ৰতিষ্ঠানত ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, ভুলবশতঃ তেওঁৰ একাউণ্টটো কোনো লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ধনখিনি ইতিমধ্যে তেওঁ ঘূৰাই দিছে ৷

