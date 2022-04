বিশ্বনাথ, 4 এপ্ৰিল : সোমবাৰে পুৱতি নিশা ধৰ্ষণকাৰীক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে(Jinjia Police firing to rapist at Biswanath) বিশ্বনাথৰ জিনজিয়া আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত ধৰ্ষণকাৰীটোক(Rapist injured in police firing) সম্প্ৰতি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাবেই ধৰ্ষণকাৰীটোক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

শনিবাৰে বিশ্বনাথৰ কাঠনীবাৰীত এগৰাকী 7 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে মহিম শৰ্মা নাম 60 বছৰ উৰ্ধৰ এই লোকজনে (Minor girl rape in Biswanath)৷ ঘৰৰ সমীপৰে নাবালিকাগৰাকীক ফুচুলাই নি অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে লোকজনে ৷ বন্ধু-বান্ধৱীৰে সৈতে খেলি থকা অৱস্থাৰ পৰাই ব্যক্তিজনে প্ৰলোভনেৰে মাতি নিছিল নাবালিকাগৰাকীক ৷

বিশ্বনাথত ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত

পিছত পুনৰ দেওবাৰে ব্যক্তিজনে নাবালিকা গৰাকীক একেদৰে মতাত যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে নাবালিকা গৰাকীয়ে আগদিনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মাতৃক অৱগত কৰে ৷ যাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ বিষয়ে ৷

দেওবাৰে নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজক অৱগত কৰে ৷ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অভিযুক্ত ব্যক্তিজনক কৰায়ত্ত কৰি মুখত চূণৰ প্ৰলেপ সনাৰ লগতে ডিঙিত চেণ্ডেলৰ মালা আঁৰি টিং বজাই, সমদল কৰি গাঁওখন পৰিভ্ৰমণ কৰোৱায় ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত জিনজিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ধৰ্ষণকাৰীটোক আটক কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে জিনজিয়া থানাত অভিযুক্ত মহিম শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ ৷

উল্লেখ্য যে, মহিম শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজনে পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ৷ সেয়ে গাঁওবাসীৰ লগতে ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালে দোষীৰ ফাঁচিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷

