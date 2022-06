বিহালী, 22 জুন : উত্তৰ অসমত অব্যাহত আছে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰীয়া বেহা(Illegal supply of liquor in North Assam) । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন সুৰাৰ দোকানৰ পৰা অসমৰ একাংশ যুৱকে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মেলি দিছে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা(Illegal liquor seized at Biswanath) ৷ বিহালী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে বিহালী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাংছালী গাঁৱৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বিহালী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে ৰাংছালী গাঁৱৰ এজন লোকৰ বাঁহনিত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত ২৪ কাৰ্টন বিভিন্ন কোম্পানীৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক ৪৫ হাজাৰ টকা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে ৷

আনহাতে, এই সুৰাসমূহৰ সৈতে কোন কোন জড়িত তাৰ বিষয়ে স্পষ্ট প্ৰমাণ নাই যদিও কিছুদিন পূৰ্বে ঘাঁহিগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে ৰাংছালী গাঁৱৰ গোপাল দাস নামৰ এজন যুৱক অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাসহ আটক কৰি জেল'লৈ প্ৰেৰণ কৰা আন এজন সতীৰ্থ বুলি চৰ্চা চলি থকা দেখা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, বিহালীৰ সুৰা বেপাৰীৰ এটা লবীৰ নেতৃত্বত একাংশ দুষ্টচক্ৰই বিহালীৰ গাঁৱে-ভূঞে এনেদৰে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ ব্যৱসায় চলাই থকা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে । এই দুষ্ট চক্ৰটোৰ নেতৃত্বত বিহালীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰীয়া ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

