বিহালী, 9 ফেব্ৰুৱাৰী: বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ টকৌবাৰী গাঁও-পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বুৰৈঘাট নামে গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ গৈছে বুৰৈ নদী (Buroi River)। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপ-নদীসমূহৰ ভিতৰৰে এখন হৈছে বুৰৈ নদী ।

একে ধৰণে বৰগাং নদীও হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আন এখন উপনৈ (Borgang River)। এই বৰগাং নদীৰ উৎপত্তি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দফলা পাহাৰৰ পৰা হৈছে । দফলা পাহাৰৰ মাজেৰে বৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে সংগমৰ আগতেই নদীখনে আন দুখন উপনৈ নাওমৰা আৰু ডিকাল লাভ কৰে । শেহতীয়াকৈ নদীখনে বৰগাং অঞ্চলত নদীৰ দাঁতি খহাই খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে জণসাধাৰণৰ জীৱনৰ প্ৰতিও এক প্ৰকাৰে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷

প্ৰকৃতিৰ এনে ৰুষ্ট ৰূপৰ মাজতে এই উপনদী দুখনৰ ওপৰত এতিয়া শেনচকু পৰিছে একাংশ বন-মাফিয়াৰ ৷ নদী দুখনত বন-মাফিয়াই অবৈধভাৱে চলাই গৈছে খনন কাৰ্য ৷ বুৰৈ আৰু বৰগাং নদীৰ পৰা শিল, বালি উঠোৱা আৰু নদীৰ কাষৰ কৃষি ভূমিত মাটিৰ খননত বৰগাং বন বিভাগে জাৰি কৰি আহিছে নিষেধাজ্ঞা ৷

ডাম্পাৰ আৰু ৫ খন টেক্টৰ জব্দ

কিন্তু ইয়াৰ পাছতো বন বিভাগৰ এই নিষেধাজ্ঞাক অৱমাননা কৰি বন-মাফিয়াই নিৰ্ভীকভাৱে চলাই গৈছে খনন কাৰ্য ৷ অভিযোগ অনুসৰি নদী দুখনৰ লগতে বিহালীৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো বন-মাফিয়াই চলাই গৈছে অবাধ খনন কাৰ্য (Dumpers carrying illegal rock in Bargang) ৷

উল্লেখ্য যে বুৰৈ নদীৰ শিল-বালিৰ 1 নং মহলত মহলদাৰে বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি দিনটোৰ 24 ঘন্টাই Excavator ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধভাৱে শিল বালিৰ খনন চলাই চালান বিহীনভাৱে বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে ৷ বুৰৈ নদী ১ নং শিল-বালি মহলটো চৰকাৰীভাৱে বৈধ যদিও মহলটোৰ মহলদাৰে নিজৰ মইমতালিৰে নদীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে মহলটোক আবণ্টন দিয়া নিদিষ্ট সীমাৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন স্থানত চলাই গৈছে অবৈধ খনন (Smuggling of illegal rock and sand in Behali) ।

অৱশ্যে এই অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতকৈ অধিক সষ্টম হৈছে বৰগাং বন বিভাগ ৷ বৰগাঙৰ বন বিষয়া চক্ৰ পাণি ৰয়ৰ নেতৃত্বত বুধবাৰে বনকৰ্মীৰ এটা দলে বুৰৈ নদীৰ ১ নং শিল বালি মহলত অভিযান চলাই চালান নথকা দুখনকৈ মিনি ডাম্পাৰ আৰু ৫ খন টেক্টৰ জব্দ কৰে (Dumpers and tractors seized in Behali)। জব্দকৃত ডাম্পাৰ দুখনৰ নম্বৰ ক্ৰমে- As 12bc5808 আৰু As07bc0141 ৷

