বিশ্বানাথ, ১৬ জুলাই : ৰাজ্যত নিয়মিত সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা (regular crime cases in Assam) । আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ কঠোৰ অনুসন্ধান তথা অভিযানৰ মাজতো এচাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলাই আছে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা । শেহতীয়াভাৱে তেনে এক অপৰাধী চক্ৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ ।

অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে বিশ্বনাথ জিলাৰ সদৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি (Vishwanath district become crime and criminal desert) । শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কুলেন্দ্ৰ নাথ ডেকাৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নিশা প্ৰায় ২ বজাত বিশ্বনাথ চাৰিআলি নগৰৰ আমবাৰীৰ ৪নং ৱাৰ্ডৰ সেউজপুৰত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ সজীৱ গুলীসহ নকল সোণ, নকল টকাৰ মেচিনসহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী (fake notes racket uprooted by Vishwanath police) ।

ইয়াৰ উপৰি ১৮ ৰাউণ্ড ৭.৬২ পিষ্টলৰ সজীৱ গুলী,৫১ ৰাউণ্ড পইণ্ট ২২ পিষ্টলৰ সজীৱ গুলী, জালনোট বনোৱা মেচিন এটা, ১০ টা ৫০০ টকীয়া বাণ্ডিলৰ জালনোটসহ ৫ লাখ ৪৯ হাজাৰ ৫০০ টকাৰ নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে ।

লগতে সোণ গলোৱা হিটাৰ,দহটা মোবাইল, দুখন পালছাৰ বাইক, এখন ছুইফট ডিজায়াৰ গাড়ীৰ লগতে কৰায়ত্ত কৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ আমিৰ আলী আৰু লখিমপুৰৰ আতিকুল ইছলাম,মফিজুদ্দিন আহমেদ, ছাইফুল ইছলাম আৰু হবিবুৰ ৰহমান নামৰ ৫ জন অপৰাধীক (5 criminal arrested by Vishwanath Police) । আনহাতে, বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষীয়ে আজি দিনৰ ভাগতো এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উক্ত চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ।

