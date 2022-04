বিহালী, 25 এপ্ৰিল : বিহালীৰ চেৰেলীয়াত নিশা সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Bihali) ৷ জানিব পৰা মতে, চেৰেলীয়াৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ নিবাসী পায়া ভূঞা আৰু সাগৰ ভূঞা (ভায়া) নামৰ দুই খুৰাক ভতিজাকে মিলি ভাইটি ভূঞা নামৰ লোকজনক প্ৰথমে উপৰ্যুপৰি মাৰপিট কৰে ৷ তাৰ পিছত মৰিয়াই মৰিয়াই লোকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে (One brutally killed in Bihali)৷

বিহালীৰ চেৰেলীয়াত মৰিয়াই মৰিয়াই এজনক হত্যা

ইয়াৰ পিছতে স্থানীয়লোকে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ওচৰৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু বিহালী থানাত খবৰ দিয়াত দুই হত্যাকাৰী খুৰাক ভতিজাকক আটক কৰে বিহালী আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও অত্যাধিক মদ্যপান কৰাৰ ফলতে উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক : তামুলপুৰত চোকা অস্ত্ৰৰে ঘঁপিয়াই এজনক হত্যা